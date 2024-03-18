النفط يصعد بفعل توقعات انخفاض الإمدادات ومخاوف جيوسياسية

بكين: صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، لتعزز مكاسبها من الأسبوع الماضي عندما ارتفعت الأسعار بنحو أربعة بالمئة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات.

وبحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/ أيار ثلاثة سنتات إلى 85.37 دولار للبرميل. وارتفعت عقود أبريل نيسان لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط عشرة سنتات إلى 81.14 دولار للبرميل.

وكتب محللون من “إيه إن زد” في مذكرة “المخاوف الجيوسياسية لا تزال مرتفعة أيضا”، في إشارة إلى حملة أوكرانية مكثفة بالطائرات المسيرة على مصافي نفط روسية في مطلع الأسبوع.

والسبت تسبب أحد الهجمات في اندلاع حريق في مصفاة سلافيانسك في كاسنودار التي تعالج 8.5 مليون طن متري من النفط الخام سنويا أو 170 ألف برميل يوميا.

وفي الشرق الأوسط، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أنه سيمضي قدما في خطط التوغل في رفح في جنوب قطاع غزة حيث يأوي أكثر من مليون نازح، في تحد للضغوط من حلفاء إسرائيل.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن هذه الخطوة ستجعل السلام في المنطقة “صعبا للغاية”.

(رويترز)