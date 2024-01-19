النفط يصعد عند التسوية وسط توقعات بزيادة الطلب العالمي

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية الخميس مع انضمام وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة أوبك في توقع نمو قوي للطلب العالمي على النفط وتعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد.

في الوقت نفسه أعلنت الحكومة الأمريكية عن تراجع أسبوعي أكبر من المتوقع في مخزونات الخام.

ويشعر تجار النفط بالقلق أيضا إزاء المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية تنفيذ هجمات داخل إيران استهدفت مسلحين انفصاليين، بعد يومين من ضربات إيرانية داخل الأراضي الباكستانية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار، بما يعادل 1.6 بالمئة، مسجلة 79.10 دولار للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار، أو اثنين بالمئة، إلى 74.08 دولار.

(رويترز)