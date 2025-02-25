النفط يصعد وسط مخاوف الإمدادات بعد عقوبات أمريكية على إيران

بكين: ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران، وهو ما زاد المخاوف من احتمال تقلص الإمدادات.

وبحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.51 في المئة إلى 75.16 دولار للبرميل. وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.61 في المئة إلى 71.13 دولار للبرميل.

وسجل الخامان مكاسب في الجلسة الماضية بعد هبوطهما بدولارين يوم الجمعة.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة إن خام غرب تكساس الوسيط يسعى للصمود في منطقة الدعم بين 65 و70 دولارا للبرميل. وأضاف “إذا صمد فوق هذا المستوى، فسوف يتبع ذلك انتعاش”.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الإثنين عقوبات جديدة على أكثر من 30 من الوسطاء ومشغلي الناقلات وشركات الشحن لدورهم في بيع المنتجات النفطية الإيرانية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد خفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر.

وتعد إيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وضخت 3.2 مليون برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقا لمسح أجرته رويترز لإنتاج أوبك.

لكن توقعات الطلب غير المؤكدة حدت من المكاسب.

وقال ترامب أمس الاثنين إن الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك المقرر أن تسري في الرابع من مارس/ آذار المقبل ستدخل حيز التنفيذ “في الموعد المحدد” على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولتان لمعالجة مخاوف ترامب بشأن أمن الحدود وتهريب الفنتانيل.

ويقول محللون إن الرسوم الجمركية ستؤثر سلبا على نمو الطلب العالمي على النفط.

وفي أوروبا، استضافت أوكرانيا زعماء أوروبيين لإحياء الذكرى السنوية الثالثة للغزو الروسي، لكن دون مشاركة المسؤولين الأمريكيين، في مؤشر على ميل ترامب نحو الموقف الروسي.

ورأت السوق في تحسن العلاقات بين ترامب وموسكو إشارة محتملة لتخفيف العقوبات على روسيا، وهو ما من شأنه أن يزيد من إمدادات النفط العالمية.

(رويترز)