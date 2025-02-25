النفط يصعد وسط مخاوف الإمدادات بعد عقوبات أمريكية على إيران

بكين: ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران، وهو ما زاد المخاوف من احتمال تقلص الإمدادات.
وبحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.51 في المئة إلى 75.16 دولار للبرميل. وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.61 في المئة إلى 71.13 دولار للبرميل.
وسجل الخامان مكاسب في الجلسة الماضية بعد هبوطهما بدولارين يوم الجمعة.
وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة إن خام غرب تكساس الوسيط يسعى للصمود في منطقة الدعم بين 65 و70 دولارا للبرميل. وأضاف “إذا صمد فوق هذا المستوى، فسوف يتبع ذلك انتعاش”.
وفرضت الولايات المتحدة أمس الإثنين عقوبات جديدة على أكثر من 30 من الوسطاء ومشغلي الناقلات وشركات الشحن لدورهم في بيع المنتجات النفطية الإيرانية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد خفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر.
وتعد إيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وضخت 3.2 مليون برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقا لمسح أجرته رويترز لإنتاج أوبك.
لكن توقعات الطلب غير المؤكدة حدت من المكاسب.
وقال ترامب أمس الاثنين إن الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك المقرر أن تسري في الرابع من مارس/ آذار المقبل ستدخل حيز التنفيذ “في الموعد المحدد” على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولتان لمعالجة مخاوف ترامب بشأن أمن الحدود وتهريب الفنتانيل.
ويقول محللون إن الرسوم الجمركية ستؤثر سلبا على نمو الطلب العالمي على النفط.
وفي أوروبا، استضافت أوكرانيا زعماء أوروبيين لإحياء الذكرى السنوية الثالثة للغزو الروسي، لكن دون مشاركة المسؤولين الأمريكيين، في مؤشر على ميل ترامب نحو الموقف الروسي.
ورأت السوق في تحسن العلاقات بين ترامب وموسكو إشارة محتملة لتخفيف العقوبات على روسيا، وهو ما من شأنه أن يزيد من إمدادات النفط العالمية.
(رويترز)