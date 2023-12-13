النفط يصعد 1% مدفوعا بتراجع المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع

واشنطن: ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة اليوم الأربعاء، لتصعد من أدنى مستوى في خمسة أشهر والذي سجلته في الجلسة السابقة.

وتلقت الأسعار دعما من تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن شركات الطاقة سحبت 4.3 مليون برميل من الخام من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر كانون الأول.

وبحلول الساعة 1543 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 74.02 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا، أو ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 69.36 دولار للبرميل.

وأغلق كلا الخامين أمس الثلاثاء عند أدنى مستوياتهما منذ 27 يونيو حزيران.

لكن يجري تداول عقودهما الآجلة لأقرب شهر استحقاق بسعر أقل من الأشهر التالية منذ يونيو حزيران على الأقل.

وأنحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) باللائمة في أحدث تراجع لأسعار الخام على “المخاوف المبالغ فيها” إزاء نمو حجم الطلب على النفط، وذلك في أحدث تقاريرها الشهرية عن سوق النفط.

وأبقت أوبك توقعاتها لحجم الطلب العالمي على النفط بلا تغيير عند 2.25 مليون برميل يوميا في 2024.

وتوصلت نحو 200 دولة إلى اتفاق تاريخي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) لبدء تخفيض الاستهلاك العالمي من الوقود الأحفوري، وهو اتفاق يرسل إشارة إلى المستثمرين في قطاع النفط وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه متفق مع رئاسة كوب28 في الاتفاق النهائي، مضيفا أنه لن يؤثر في صادرات المملكة من الوقود الأحفوري.

وفي الشرق الأوسط، قالت إسرائيل إنها ستواصل حربها في غزة سواء حظيت بدعم عالمي أم لا، وذلك بعد إقرار الأمم المتحدة قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار وتحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم بسبب سقوط الكثير من القتلى المدنيين.

(رويترز)