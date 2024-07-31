النفط يعوض بعض خسائره بعد اغتيال هنية في طهران

سنغافورة: صعدت العقود الآجلة للنفط اليوم الأربعاء أكثر من واحد بالمئة من أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إيران مما تسبب في تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، غير أن الأسعار ظلت تحت ضغط من المخاوف بشأن الطلب الضعيف في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار للبرميل بما يعادل 1.5 بالمئة إلى 79.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0346 بتوقيت جرينتش قبل انتهاء حلول أجلها اليوم الأربعاء، في حين سجلت عقود أكتوبر تشرين الأول الأكثر نشاطا 79.18 دولار بارتفاع 1.11 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار للبرميل أو 1.5 بالمئة إلى 75.88 دولار للبرميل.

(رويترز)