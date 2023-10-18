النفط يقفز بأكثر من 2% بعد مجزرة المشفى

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد استشهاد المئات في انفجار بمستشفى في غزة مما أثار مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في إمدادات النفط من المنطقة.

وبحلول الساعة 0225 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 91.97 دولارا للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.26 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 88.92 دولارا للبرميل.

وأخذت الأسواق في الاعتبار المخاطر بعد استشهاد نحو 500 فلسطيني في غارة على مستشفى بمدينة غزة أمس الثلاثاء.

(رويترز)