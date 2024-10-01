النفط يقفز 3% بعد تقارير عن استعداد إيران لشن هجوم على إسرائيل

واشنطن: تحولت أسعار النفط للارتفاع بما يقرب ثلاثة في المئة، اليوم الثلاثاء، بعد تقارير بشأن استعداد إيران لإطلاق هجوم صاروخي على إسرائيل.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار بما يعادل 2.6 في المئة إلى 73.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 1414 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.88 دولار أو 2.8 في المئة إلى 70.05 دولار للبرميل.

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم بصواريخ باليستية على إسرائيل قريبا.

وقبل هذا التصريح، كانت أسعار النفط قرب أدنى مستوى لها في أسبوعين بعد أن طغى أثر توقعات بزيادة الإمدادات ونمو الطلب العالمي الذي يشهد بعض الفتور حاليا على أثر المخاوف من تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على صادرات الخام من المنطقة.

وتجتمع لجنة وزارية تابعة لمجموعة منتجي أوبك غدا الأربعاء لاستعراض أوضاع السوق، وليست هناك تغييرات متوقعة لسياسات الإنتاج.

ومن المقرر أن ترفع أوبك التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، الإنتاج بدءا من ديسمبر كانون الأول 180 ألف برميل يوميا كل شهر.

كما أثرت احتمالات تعافي إنتاج النفط الليبي على السوق.

ووافق مجلس النواب الليبي المتمركز بشرق البلاد، أمس الاثنين، على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي أدت إلى انخفاض إنتاج البلاد من النفط.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس إن الاستئناف الوشيك للإنتاج الليبي له تأثير سلبي على أسعار النفط، في حين كانت هناك عوامل إيجابية منها إجراءات التحفيز الصينية ونمو الطلب على النفط وتباطؤ نمو إمدادات الخام في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الخامس في سبتمبر أيلول.

بدأت إسرائيل توغلا بريا في لبنان اليوم، وقال جيشها إن قواته بدأت مداهمات ضد أهداف لحزب الله في المنطقة الحدودية. وتدعم إيران جماعة حزب الله.

وتأتي الهجمات في أعقاب اغتيال إسرائيل للأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله يوم الجمعة، وتمثل تفاقما لصراع ينذر بتدخل الولايات المتحدة وإيران.

(رويترز)