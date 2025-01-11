النفط يقفز 3% عقب عقوبات أمريكية على قطاع النفط الروسي

نيويورك: قفزت أسعار النفط ثلاثة بالمئة تقريبا الجمعة إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر وسط تأهب بين المتعاملين لتعطل الإمدادات جراء حزمة العقوبات الأمريكية الكبيرة التي تستهدف إيرادات روسيا من النفط والغاز.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة عقوبات جديدة على منتجي النفط الروسي وناقلات نفط ووسطاء ومتعاملين وموانئ بغرض ضرب جميع مراحل إنتاج النفط الروسي وتوزيعه.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.84 دولار أو 3.7 بالمئة إلى 79.76 دولار للبرميل عند التسوية، وذلك بعد أن تجاوزت 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.65 دولار، أي 3.6 بالمئة، إلى 76.57 دولار، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر أيضا.

وارتفع الخامان أكثر من أربعة بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وقال أنس الحجي الشريك الإداري لدى إنرجي أوتلوك أدفايزورز في مقطع فيديو منشور على منصة إكس “تسارع الهند والصين الآن لإيجاد بدائل”.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى (يو بي إس) إن العقوبات ستستهدف كميات النفط الروسية المصدرة وستجعلها أغلى ثمنا.

وأضاف أن توقيت العقوبات، قبل بضعة أيام فحسب من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، قد يجعلها ورقة تفاوض في يد ترامب للتوصل إلى اتفاق للسلام في أوكرانيا.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للديزل منخفض الكبريت بواقع 5.1 بالمئة لتسجل عند التسوية 105.07 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز.

وقال محللون من “جيه بي مورغان” في مذكرة الجمعة “نتوقع زيادة كبيرة على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2025، بدعم في المقام الأول… من الطلب على وقود التدفئة والكيروسين وغاز البترول المسال”.

(رويترز)