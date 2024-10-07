النفط يقلص مكاسبه بعد تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في أكثر من عام

سنغافورة: قلصت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات المبكرة يوم الاثنين بعد أن سجلت يوم الجمعة أكبر ارتفاع أسبوعي لها في أكثر من عام وسط تزايد مخاطر اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 77.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 74.03 دولار للبرميل.

كان برنت قد ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من ثمانية بالمئة، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ يناير/ كانون الثاني 2023، فيما ارتفع غرب تكساس الوسيط 9.1 بالمئة في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس آذار 2023.

وقالت محللة الأسواق المستقلة تينا تنج “ربما جاء التراجع بفعل البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي”.

وأضافت “مع ذلك، من المرجح أن تظل سوق النفط تواجه ضغوطا تتسبب في ارتفاع الأسعار بسبب المخاوف من رد إسرائيلي على إيران.. التوتر الجيوسياسي يلعب الآن دورا رئيسيا في تحديد اتجاه السوق”.

وقصفت إسرائيل أهدافا لحزب الله في لبنان وقطاع غزة يوم الأحد عشية الذكرى السنوية الأولى لهجمات 7 أكتوبر. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن جميع الخيارات مطروحة للرد على إيران.

جاء ذلك بعد أن شنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل في رد منها على العمليات الإسرائيلية في لبنان وغزة.

وفي الوقت نفسه، قالت الشرطة الإسرائيلية في وقت مبكر من يوم الاثنين إن صواريخ أطلقها حزب الله أصابت حيفا.

(رويترز)