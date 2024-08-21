النفط ينخفض بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وتراجع توتر الشرق الأوسط

سنغافورة: تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل تقديرات تظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات بانحسار التوتر في الشرق الأوسط بعد جولة للوسطاء في المنطقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 77.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0340 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 73.05 دولار للبرميل.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بنحو 347 ألف برميل، بحسب مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء. لكن المصادر أفادت بأن مخزونات البنزين انخفضت بنحو 1.043 مليون برميل ونواتج التقطير بواقع 2.247 مليون برميل.

والولايات المتحدة هي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، وتشير المخزونات المتزايدة إلى فائض في المعروض قد يهبط بالأسعار.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية تقديرات رسمية للمخزونات اليوم الأربعاء في الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وفي الوقت نفسه، اختتم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة إلى الشرق الأوسط بهدف المساعدة في التوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

(رويترز)