النفط ينخفض بفعل مخاوف بشأن الطلب الأمريكي رغم التحفيز الصيني

واشنطن: انخفضت أسعار النفط العالمية الأربعاء بعد ارتفاعها في مستهل التعاملات الآسيوية في الوقت الذي توازن فيه الأسواق بين المخاوف بشأن الطلب في الولايات المتحدة وتعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي وتراجع الإمدادات الروسية وانخفاض المخزونات الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا إلى 79.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:03 بتوقيت غرينتش وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا إلى 75.43 دولار للبرميل.

وقال ليون لي محلل الأسواق لدى سي إم سي “هناك الكثير من العوامل الإيجابية بالنسبة لأسعار النفط من زاوية العرض والطلب في الوقت الحالي، وبينما نتوقع انتعاش خام غرب تكساس الوسيط مقتربا من 80 دولارا للبرميل فلا يعني هذا أن السوق تضارب على الصعود لأن موقف البنوك المركزية العالمية الذي لا يميل للتشديد ما زال يمثل تراجعا للرغبة في المخاطرة”.

وأضاف “في ظل التوقعات بأن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة لآخر مرة في يوليو فإن المخاوف بشأن الطلب في الولايات المتحدة التي تحد من مكاسب سعر النفط ستستمر على الأرجح”.

ولا يزال خبراء الاقتصاد قلقين ألا ينخفض التضخم الأمريكي بالسرعة الكافية حتى في ظل رفع أسعار الفائدة. وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار الغذاء والطاقة، سينخفض بنسبة طفيفة بنهاية العام أو سيظل قرب مستواه الحالي عند أقل قليلا من خمسة بالمئة.

وتعهدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين الثلاثاء بتنفيذ سياسات “لتعزيز وتوسيع نطاق” الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع استمرار ضعف القوة الشرائية للمستهلكين.

(رويترز)