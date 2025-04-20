اقتصاد | طاقة

النفط ينخفض 1% بعد تقدم في المحادثات الأمريكية الإيرانية

منذ ساعتين

مشهد عام لمصفاة النفط التابعة لشركة لوك أويل في فولغوغراد( روسيا)

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سنغافورة: انخفضت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة عند افتتاح التعاملات الآسيوية، بعد إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، ما قلّص حدّة المخاوف بشأن الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 1.15 في المئة إلى 67.18 دولار للبرميل عند الساعة 22:12 بتوقيت غرينتش، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا أو 1.19 في المئة إلى 63.91 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أمريكي بأنها حققت “تقدما جيدا للغاية”.

(رويترز)

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