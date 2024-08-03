النفط يهبط إلى أدنى مستوى في 8 أشهر بعد بيانات الوظائف الأمريكية

هيوستن: هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة وأغلقت عند أدنى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحد بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، وذلك علاوة على بيانات اقتصادية صينية زادت من الضغوط على الأسعار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.71 دولار بما يعادل 3.41 بالمئة إلى 76.81 دولار للبرميل عند التسوية، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.79 دولار أو 3.66 بالمئة إلى 73.52 دولار.

وهبط الخامان خلال جلسة التداول بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل.

(رويترز)