النفط يهبط بعد موافقة ترامب على تعليق الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا

طوكيو: تراجعت أسعار النفط الثلاثاء بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعليق فرض رسوم جمركية باهظة على المكسيك وكندا، أكبر موردي النفط الأجانب للولايات المتحدة، لمدة شهر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 75.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا أو واحدا بالمئة ليتداول عند 72.41 دولار.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إنهما اتفقا على تعزيز جهود الرقابة على الحدود استجابة لطلب ترامب باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة وتهريب المخدرات.

وسيؤدي ذلك إلى إيقاف رسوم جمركية 25 بالمئة لمدة 30 يوما، ورسوما 10 بالمئة على واردات الطاقة من كندا، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من الاتفاق على تعليق الرسوم الجمركية، قال محللو (آي إن جي) إن كندا ستظل عرضة للحروب التجارية ما لم توسع خيارات التصدير الخاصة بها خارج الولايات المتحدة بمزيد من خطوط الأنابيب من حقول النفط إلى الموانئ.

وأضافوا “سيستغرق الأمر عدة سنوات لبناء هذه البنية الأساسية، لكنها ستوفر للمنتجين الكنديين المزيد من المرونة والوجهات للنفط الكندي”.

وقال البيت الأبيض إن ترامب يخطط للتحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت قريب ربما هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تدخل رسوم جمركية 10 بالمئة على جميع السلع الصينية حيز التنفيذ في وقت لاحق الثلاثاء.

وناقشت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي مجموعة تُعرف باسم أوبك +، الاثنين دعوة ترامب لزيادة الإنتاج لكنها وافقت على التمسك بسياستها المتمثلة في زيادة إنتاج النفط تدريجيا اعتبارا من أبريل/ نيسان.

وعلى جانب الطلب، سيتطلع المستثمرون إلى بيانات مخزون النفط الأمريكي الأسبوعية للأسبوع المنتهي في 31 يناير/ كانون الثاني. وتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مخزونات الخام، في حين من المرجح أن تنخفض مخزونات البنزين والمقطرات.

(رويترز)