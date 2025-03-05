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النفط يهبط بفعل خطط أوبك+ لزيادة الإنتاج والرسوم الجمركية الأمريكية

5 - مارس - 2025

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هبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة اليوم الأربعاء مع اعتزام كبار منتجي الخام زيادة الإنتاج في أبريل نيسان إلى جانب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ونمو الطلب على الوقود وهو ما أثر سلبا على معنويات المستثمرين.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا إلى 70.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0200 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة هبط العقد إلى 69.75 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 11 سبتمبر أيلول وسجل عند التسوية أدنى مستوى له منذ ذلك اليوم أيضا.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا للبرميل أو 0.6 بالمئة إلى 67.86 دولار بعد أن بلغ عند التسوية أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول. وانخفضت الأسعار إلى 66.77 دولار في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ 18 نوفمبر تشرين الثاني.

(رويترز)

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