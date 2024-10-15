النفط يهبط دولارين بفعل مخاوف الطلب والتصريحات الإسرائيلية

سنغافورة: تراجعت أسعار النفط بقيمة دولارين في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025، وذكر تقرير إعلامي أن إسرائيل مستعدة لضرب أهداف عسكرية إيرانية وليس أهدافا نووية أو نفطية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.11 دولار، أو 2.7 في المئة، إلى 75.35 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.07 دولار، أو 2.8 في المئة، إلى 73.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش. وهبط الخامان القياسيان عند التسوية أمس الاثنين بنحو اثنين في المئة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مسؤولين مطلعين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة بأن إسرائيل مستعدة لضرب أهداف عسكرية إيرانية وليس أهدافا نووية أو نفطية.

(رويترز)