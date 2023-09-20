النفط يهبط قبيل إعلان قرار الاتحادي بشأن سعر الفائدة

طوكيو: تراجعت أسعار النفط لتزداد بعدا عن أعلى مستوياتها في عشرة أشهر اليوم الأربعاء قبيل إعلان قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة، وسط حالة من الضبابية لدى المستثمرين بشأن موعد وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها ومدى تأثير ذلك على الطلب على الطاقة.

وانخفضت الأسعار على الرغم من سحب أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، مما يشير إلى شح في إمدادات الخام فيما تبقى من 2023.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر قليلا من دولار إلى 93.33 دولارا للبرميل، وانخفضت في أحدث تعاملات 80 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 93.54 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0310 بتوقيت جرينتش. وسجل برنت 95.96 دولارا أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني.

(رويترز)