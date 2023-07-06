النفط يهبط مع استيعاب السوق ارتفاع مخاطر رفع الفائدة الأمريكية

لندن: انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما استوعبت السوق أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية ستؤجج على الأرجح مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي في ظل شح المعروض من النفط الخام.

وبحلول الساعة 1352 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا إلى 75.99 دولار للبرميل بعدما ارتفعت 0.5 بالمئة عند التسوية في اليوم السابق.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا إلى 71.22 دولار للبرميل، بعد أن أغلق أمس الأربعاء مرتفعا 2.9 بالمئة في تعاملات ما بعد عطلة أمريكية ليلحق بمكاسب حققها برنت في وقت سابق من الأسبوع.

وتتوقع السوق رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا مجددا للسيطرة على التضخم الجامح، بينما تسببت مسوح حديثة أظهرت تباطؤ نشاط المصانع والخدمات في الصين وأوروبا في إذكاء مخاوف من حدوث ركود عالمي.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يونيو حزيران الصادر أمس الأربعاء أن جميع أعضاء البنك وافقوا على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لكسب الوقت وتقييم الحاجة إلى رفع الفائدة مرة أخرى، على الرغم من أن أغلب الحضور توقعوا أنهم سيضطرون في نهاية المطاف إلى تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر.

وعلى جانب العرض، أعلنت السعودية وروسيا تخفيضات جديدة في إنتاجهما من النفط في أغسطس آب. وبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج الآن أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا، أي ما يعادل خمسة بالمئة من إنتاج النفط العالمي.

وقال وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومسؤولون تنفيذيون من شركات نفط في مؤتمر استمر يومين في فيينا إن على الحكومات تحويل انتباهها من العرض إلى الطلب.

(رويترز)