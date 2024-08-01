النفط يهبط مع عدم تأثر المعروض بخطر اتساع الصراع في الشرق الأوسط

لندن- هيوستن: تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الخميس مع عدم تأثر المعروض العالمي إلى حد كبير بمخاوف اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في أثناء زيارته لإيران.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 80.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 1625 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 77.06 دولار للبرميل.

وكانت عقود الخامين القياسيين قد قفزت بنحو أربعة بالمئة في الجلسة السابقة مع تزايد المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط بعد اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران بعد وقت قصير من اغتيال أكبر قائد عسكري لحزب الله في بيروت.

وأبقى اجتماع لوزراء من دول أوبك+ سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير بما في ذلك عزم التحالف على التراجع التدريجي عن حزمة من تخفيضات الإنتاج بداية من أكتوبر تشرين الأول.

وفي اجتماعه الأخير في يونيو حزيران اتفق تحالف أوبك+ على تمديد تخفيضات قدرها 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025، وتخلص بعض الدول تدريجيا من تخفيضات إضافية تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا على مدى عام من أكتوبر تشرين الأول 2024 إلى سبتمبر أيلول 2025.

ولقيت أسعار النفط دعما من بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، والتي أظهرت أن الطلب القوي على الصادرات دفع مخزونات النفط الخام الأمريكية إلى الانخفاض 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو تموز.

(رويترز)