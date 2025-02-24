النفط يهبط وسط توقعات باستئناف الإمدادات من كردستان العراق

سنغافورة: انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين لتواصل خسائرها من الأسبوع الماضي، وسط توقعات باستئناف الصادرات من حقول النفط في كردستان العراق، بينما يترقب المستثمرون إيضاحات بشأن محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 74.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:13 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 70.12 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان بأكثر من دولارين للبرميل يوم الجمعة، وسجلا انخفاضات أسبوعية أيضا.
وبالنسبة للإمدادات، قال مسؤول في وزارة النفط العراقية أمس إن العراق سيتسلم 185 ألف برميل يوميا لتصديرها من إقليم كردستان كمرحلة أولى بعد الاستئناف الوشيك لشحنات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
وذكرت وزارة النفط العراقية في وقت سابق أن جميع الإجراءات اكتملت للسماح باستئناف الصادرات عبر خط الأنابيب العراقي التركي، وهو ما قد يحل نزاعا مستمرا منذ نحو عامين عطل تدفقات الخام.
وتظل كل الأنظار موجهة نحو المحادثات الرامية لإنهاء حرب روسيا على أوكرانيا والتي تدخل عامها الرابع اليوم.
وقال مسؤولون أمس الأحد إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في قمة استثنائية في السادس من مارس/ آذار المقبل لمناقشة الدعم الإضافي لأوكرانيا وضمانات الأمن الأوروبية.
ويأتي هذا بعد أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، ولكن دون دعوة كييف أو الاتحاد الأوروبي إلى المحادثات. وقال دبلوماسي روسي كبير إن الجانبين الروسي والأمريكي يعتزمان الاجتماع هذا الأسبوع لمناقشة تحسين العلاقات.
وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الروسية إلى الحد من شحناتها وتعطيل تدفقات إمدادات النفط المنقولة بحرا. ومن المتوقع أن تزيد إمدادات الطاقة العالمية في حال التوصل إلى اتفاق سلام ورفع العقوبات.
وفي الشرق الأوسط، قال مسؤول من حركة حماس إن المحادثات مع إسرائيل من خلال وسطاء بشأن خطوات أخرى في اتفاق وقف إطلاق النار مشروطة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين كما هو متفق عليه.
(رويترز)