النفط يهبط وسط توقعات باستئناف الإمدادات من كردستان العراق

سنغافورة: انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين لتواصل خسائرها من الأسبوع الماضي، وسط توقعات باستئناف الصادرات من حقول النفط في كردستان العراق، بينما يترقب المستثمرون إيضاحات بشأن محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 74.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:13 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 70.12 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان بأكثر من دولارين للبرميل يوم الجمعة، وسجلا انخفاضات أسبوعية أيضا.

وبالنسبة للإمدادات، قال مسؤول في وزارة النفط العراقية أمس إن العراق سيتسلم 185 ألف برميل يوميا لتصديرها من إقليم كردستان كمرحلة أولى بعد الاستئناف الوشيك لشحنات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.

وذكرت وزارة النفط العراقية في وقت سابق أن جميع الإجراءات اكتملت للسماح باستئناف الصادرات عبر خط الأنابيب العراقي التركي، وهو ما قد يحل نزاعا مستمرا منذ نحو عامين عطل تدفقات الخام.

وتظل كل الأنظار موجهة نحو المحادثات الرامية لإنهاء حرب روسيا على أوكرانيا والتي تدخل عامها الرابع اليوم.

وقال مسؤولون أمس الأحد إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في قمة استثنائية في السادس من مارس/ آذار المقبل لمناقشة الدعم الإضافي لأوكرانيا وضمانات الأمن الأوروبية.

ويأتي هذا بعد أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، ولكن دون دعوة كييف أو الاتحاد الأوروبي إلى المحادثات. وقال دبلوماسي روسي كبير إن الجانبين الروسي والأمريكي يعتزمان الاجتماع هذا الأسبوع لمناقشة تحسين العلاقات.

وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الروسية إلى الحد من شحناتها وتعطيل تدفقات إمدادات النفط المنقولة بحرا. ومن المتوقع أن تزيد إمدادات الطاقة العالمية في حال التوصل إلى اتفاق سلام ورفع العقوبات.

وفي الشرق الأوسط، قال مسؤول من حركة حماس إن المحادثات مع إسرائيل من خلال وسطاء بشأن خطوات أخرى في اتفاق وقف إطلاق النار مشروطة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين كما هو متفق عليه.

(رويترز)