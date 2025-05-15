النفط يهوي 3% وسط توقعات باتفاق نووي بين أمريكا وإيران

لندن: انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس وسط توقعات بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني من شأنه تخفيف العقوبات على طهران وضخ المزيد من النفط في السوق العالمية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.96 دولار أو 2.97 بالمئة إلى 64.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1517 بتوقيت جرينتش. ونزلت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.96 دولار أو 3.1 بالمئة إلى 61.19 دولار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة تقترب جدا من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مضيفا أن طهران وافقت “نوعا ما” على الشروط.

جاء ذلك بعدما قال مسؤول إيراني لشبكة إن.بي.سي نيوز في مقابلة أذيعت أمس الأربعاء إن إيران مستعدة للموافقة على اتفاق مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وقال أولي هفالباي المحلل في إس.إي.بي “أي تخفيف فوري للعقوبات نتيجة للاتفاق النووي ربما يفتح المجال لإمدادات إضافية قدرها 0.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام الإيراني للسوق العالمية، وهو تطور نزولي لا يمكن إنكاره بالنسبة للأسعار”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء فرض عقوبات تستهدف الجهود الإيرانية لتصنيع مكونات الصواريخ الباليستية محليا، وذلك في أعقاب عقوبات فرضتها يوم الثلاثاء على نحو 20 شركة ضمن شبكة قالت إنها تورد النفط الإيراني إلى الصين منذ فترة طويلة.

وجاءت العقوبات بعد الجولة الرابعة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان بهدف حل الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال في نيويورك، “نتأرجح بين خيار الرئيس ترامب بإضعاف إيران وخيار ضمها إلى المجتمع الدولي، لذا فإن التهديد الذي يواجه الإمدادات يتأرجح في كلا الاتجاهين، فإما أن تتسرب بعض البراميل الإيرانية باستمرار إلى السوق أو أن نحصل على كامل الاستفادة من الإنتاج الإيراني، وهذا ما يؤثر على الأسعار”.

وفي سياق آخر، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجها لوجه في تركيا اليوم الخميس، مما وجه ضربة لآمال إحراز تقدم في عملية السلام.

وقال زيلينسكي إن قرار بوتين بعدم الحضور، والاكتفاء بإرسال ما وصفه بوفد “شكلي”، يُظهر أن الزعيم الروسي غير جاد في إنهاء الحرب.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2025 إلى 740 ألف برميل يوميا، بزيادة تبلغ 20 ألف برميل يوميا عن التقرير السابق، وأرجعت ذلك إلى توقعات أعلى للنمو الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط مما يدعم الاستهلاك.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام ارتفعت 3.5 مليون برميل إلى 441.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من مايو أيار، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط قدره 1.1 مليون برميل.

وتعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من المنتجين، ضمن ما يعرف بأوبك+، على زيادة إنتاج النفط. وخفضت أوبك أمس الأربعاء توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج أوبك+ هذا العام.

