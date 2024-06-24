اقتصاد | طاقة

النفط يواصل خسائره مع تأثر أسواق السلع الأولية بصعود الدولار

24 - يونيو - 2024

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سنغافورة: تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين لثاني جلسة على التوالي، متأثرة بصعود الدولار بعد تجدد المخاوف من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول وفتور شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وبحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 84.84 دولار للبرميل بعد انخفاضها 0.6 بالمئة عند التسوية يوم الجمعة. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 80.34 دولار للبرميل.

ويرفع صعود الدولار تكلفة شراء النفط المقوم بالعملة الأمريكية لحائزي العملات الأخرى.

لكن عقود الخامين ارتفعت بنحو ثلاثة بالمئة في الأسبوع الماضي بفعل مؤشرات على زيادة الطلب على منتجات النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، فضلا عن استمرار تطبيق تخفيضات الإنتاج في مجموعة أوبك+.

وتلقت أسعار النفط دعما من المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط بسبب الحرب في قطاع غزة، فضلا عن تكثيف هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على مصافي النفط الروسية.

(رويترز)

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