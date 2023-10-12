النمسا..مئات الأشخاص يتظاهرون تضامناً مع فلسطين رغم الحظر

فيينا: تجمع مئات الأشخاص في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في فيينا الأربعاء على الرغم من الحظر.

وكانت الأجواء خلال المظاهرة غير المصرح بها ساخنة، لكن الشرطة لم تبلغ عن أي أعمال عنف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء النمساوية (إيه بي إيه).

ولم تتدخل الشرطة مع المتظاهرين في ميدان ستيفانسبلاتس في وسط المدينة، لكنها منعتهم من مواصلة السير في الشوارع.

ورفضت الشرطة إصدار تصريح للوقفة الاحتجاجية بعد ظهور دعوات تحمل شعار حماس على الإنترنت.

وقال قائد الشرطة جيرهارد بورستل إن الصراع العنيف في الشرق الأوسط لا ينبغي أن ينتقل إلى شوارع فيينا.

(د ب أ)