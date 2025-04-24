النموذج الحضاري الإسلامي: القيم والفروسية واللغة

لم تعرف الحضارة الإسلامية، في اتصالها مع الحضارات الأخرى، هذه القيم، وإنما نشرت قيما سامية، على نحو ما يسهب سعيد عاشور مستشهدا بمقولة المستشرق جيوم الذي يقول: «سوف نرى عندما تخرج إلى النور الكنوز المودعة في دور الكتب الأوروبية؛ أن تأثير العرب الخالد في العصور الوسطى؛ كان أجلّ شأنا، وأكبر خطرا مما عرفناه حتى اليوم». والمعروف أن المثل العليا للتربية الأخلاقية عند العرب، هي الشجاعة والصبر ومراعاة الجوار والمروءة، والكرم وحسن الضيافة، ومساعدة الناس والأرامل والوفاء بالعهود.

وكان للفروسية العربية عشر خصال لا يكون المرء فارسا إلا بالاتصاف بها، وهي مستمدة من تقاليد العرب في الجاهلية، وزادها الإسلام رفعة وسموا، ألا وهي: التقوى، والشجاعة، ورقة الشمائل، والقريحة الشعرية، والفصاحة، والقوة، والمهارة في ركوب الخيل، والقدرة على استعمال السيف، والرمح والنشاب، يضاف لها عدم إهانة المرأة أو قتالها، أو اغتصابها. أما الفروسية الغربية فعنوانها الخشونة والجفاء واحتقار المرأة، والإفراط في الانتقام والتعذيب.

ومن المواقف المتداولة في كتب التاريخ الغربية ما فعله القائد القمبياطور El-Cambeador، الذي تفاخر به الغرب في قتاله للعرب في الأندلس، وللأسف فإن سيرته زاخرة بنقض العهود والنهب والسرقة والغدر، وقد استولى على مدينة بلنسية صلحا، فقام بشيّ ملكة المدينة العجوز على النار، حتى تبوح بالكنوز المخبوءة في قصرها. بعكس ما فعله والي قرطبة المسلم، الذي حاصر مدينة طليطلة، سنة 1139، فأرسلت إليه ملكة المدينة بيرانجيز؛ أنه ليس من الشجاعة والشرف وكرم الأخلاق، أن يقوم فارس عربي بحصار امرأة، فارتد القائد فورا، وأبى أن يتمّ عمله الحربي. وهي قيم ارتبطت بالأخلاق العربية في الجاهلية، ثم بأخلاق الإسلام وتربيته للمسلمين، فلم يعرف المسلمون يوما الهيمنة والقهر والتسلط، في فتوحاتهم على غرار الاستعمار الغربي، وإنما تعاملوا مع الشعوب الأخرى برقي عال. وهنا نؤكد على التواصل الحضاري والثقافي وما استتبعه من تأثير لغوي وأخلاقي. وكما يقول غوستاف لوبون: تخلص النصارى من همجيتهم بفضل اتصالهم بالعرب، واقتباسهم منهم الطبائع النبيلة، ومبادئ فروسيتهم، التي منها مراعاة النساء والشيوخ والأولاد، واحترام العهود، والوفاء بالوعود.

ومن الثابت تاريخيا أن أهل الشام ظلوا مسيحيين حتى القرن الثالث الهجري، وكان هناك 11 ألف كنيسة في عهد الخليفة المأمون في الأقطار المفتوحة، وكان المسيحيون أحرارا في الاحتفال بأعيادهم علنا، وحجاجهم من الشرق أو الغرب يأتون آمنين لزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين، وقبل ذلك كان المسيحيون الخارجون على الكنيسة الشرقية يلقون العنت في الشام ومصر.

المدنية الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبية

وكل ذلك كان على قاعدة من التسامح العظيم، واحترام الشعوب الأخرى وإنسانيتها، وثقافاتها، لذا أقبلت هذه الشعوب على حضارة الإسلام، ولغته، وعلومه، وهذا منذ بداية الفتوحات، فالحس الأخلاقي العالي كان مواكبا لحركة جيوش الفاتحين منذ البدء، ثم تسامحهم الديني، مما كان له أكبر الأثر في نشر الإسلام وحضارته وقبوله من قبل شعوب الأرض، وسيادة النموذج الحضاري الإسلامي.

جانب آخر يشير إليه المستشرق بريفولت بقوله: «على الرغم من أنه ليس ثمة ناحية واحدة من نواحي الازدهار الأوروبي، إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة، فإن هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون، وأهم ما تكون؛ في نشأة تلك الطاقة، التي تكوّن ما للعالم الحديث، من قوة متمايزة ثابتة، وفي المصدر القوي لازدهاره، أي في العلوم الطبيعية وروح البحث العلمي. وهي روح التفكير الحر، والبحث العلمي النزيه، والأمانة العلمية الموضوعية، التي تعترف بأثر الحضارات السابقة، ودور كل عالم أو إسهامه العلمي، دون غمط أو تجاهل أو احتقار. وإذا كانت هناك في الحضارة الإسلامية مراكز لنقل المعارف والعلوم من الحضارات القديمة، فإن هناك مدنا إسلامية كانت جسورا لغوية وحضارية، لنقل علوم العرب والمسلمين إلى أوروبا، وبعضها كان مدنا على تخوم العالم الإسلامي، وكانت منها مدينة طليطلة في الأندلس، وقد قصدها طلاب أوروبيون، وقام ملكها ألفونسو السادس (بعد سقوط الأندلس) بإنشاء معهد المترجمين الطليطليين.

وفي عهد ألفونسو العاشر تم إنشاء معهد للدراسات الإسلامية بمساعدة فيلسوف مسلم أندلسي. ثم نقل ألفونسو هذا الفيلسوف ليدرّس في إشبيلية، كما أمر بترجمة القرآن وكليلة ودمنة. أما جزيرة صقلية فقد احتضنت في عهد النورمان مراكز للترجمة والتدريس، عملت على نقل علوم العربية إلى اللاتينية، وكان ملوك صقلية يعرفون اللغة العربية قراءة وكتابة، ويطلعون على الترجمات اللاتينية لكتب العربية في العلوم الطبيعية. وفي فرنسا، اشتهرت مراكز للترجمة، في مدن مرسيليا وتولوز وناربونة ومونبلييه، والأخيرة اشتملت على مركز لعلوم الفلك والطب والترجمة. ولم تكن حركة الترجمة الأوروبية لعلوم المسلمين بريئة في أغراضها، وقد ابتعدت في أزمنة كثيرة عن الروح العلمية والأمانة المعرفية، فالكنسيون كانوا يترجمون الكتب الإسلامية (الشرعية) للرد على المسلمين ومجادلتهم، ورجال الدولة وضباط الجيش اهتموا بكتب الجغرافيا والرحلات لمعرفة تضاريس العالم الإسلامي، رغبة في الهيمنة واستعمار العالم الإسلامي. وقد حرص بعض المترجمين الأوروبيين على عدم ذكر المؤلفين العرب على الكتب المترجمة حقدا، فمنهم من وضع اسمه على الكتاب المترجم، ومنهم من جعله مجهول المؤلف، وبعضهم حرّفوا التعاليم الإسلامية في الكتب المترجمة، تحريضا على معاداة الإسلام.

وهناك طلاب وعلماء أوروبيون مستقلون تلقوا العلم العربي بشغف وحب، وسعوا لنشره في أوروبا، علما بأن الكنيسة في القرون الوسطى حاربت الفلسفة، والكتب العربية الفلسفية، وعدّتها لونا من الهرطقة، قبل مرحلة فصل الكنيسة عن الحياة. وإذا كانت اللغة العربية لغة حضارية ثرية، وعظيمة، وراسخة، فإن هذا التراث كان سببا في مقاومتها المد الاستعماري في العصر الحديث، وصمودها إزاء الهجمات العنيفة المنظمة التي صوّبت سهامها نحوها، ويعود هذا – كما يذكر صبحي الصالح- إلى كون العربية من أقدم اللغات، وأقواها أصالة، وأوسعها تعبيرا، عن طريق تميزها بالتأثيل والترسيس. والمفهوم الأول (التأثيل)، مقصود به علم أصول الألفاظ، والمصطلح مشتق من الأثل، بمعنى الأصل، أما المفهوم الثاني (الترسيس)، فهو رد الألفاظ إلى بدايتها، وهو مشتق من الرس، بمعنى البداية. ومن الحقائق اللغوية الثابتة أن العربية أقرضت سائر اللغات، أكثر مما اقترضت هي منها، فما اقتبسته العربية من مختلف اللغات، لا يتجاوز ثلاثة آلاف كلمة على أكبر الاحتمالات، على حين دخل تلك اللغات من العربية وغيرها شيء كثير؛ لم يحصه حتى اليوم الراسخون في العلم.

كاتب مصري