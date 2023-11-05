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النهضة التونسية تتبرأ من تدوينة قيادي سابق اتهم حركة حماس بممارسة “الإرهاب”

منذ ساعتين

حسن سلمان
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تونس – “القدس العربي”: أكدت حركة النهضة التونسية أن تدوينة القيادي السابق في الحركة، رضوان المصمودي، التي اتهم فيها حركة المقاومة الفلسطينية حماس بممارسة “الإرهاب” لا تعبر عن مواقف الحركة الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة لاستعادة أرضه المحتلة.

وأكدت الحركة، في بيان الأحد، أن “موقفها الثابت الذي لم يتغير لحظة منذ تأسيسها في دعم حق الشعب الفلسطيني وهو ما تضمنته أدبياتها وبياناتها ومواقفها وما صادقت عليه كل مؤتمراتها. كما تذكر بأن أجيال حركة النهضة المتعاقبة تربّت على شعار زعيمها راشد الغنوشي “القدس آية في كتاب الله، من ضيّعها فقد ضيّع الكتاب”.

كما أكدت “موقفها الثابت من أن حركات المقاومة الفلسطينية تمثل حركات تحرير وطني محمية بما أقرته الشرعية الدولية والمواثيق الأممية الضامنة لحق كل الشعوب في الدفاع عن أرضها وسيادتها واستقلالها وتقرير مصيرها”.

وأشارت إلى أن “ما ورد في تدوينات وتصريحات رضوان المصمودي لا يعبر عن مواقف الحركة ولا يلزم إلا صاحبه، كما تذكر بأن رضوان المصمودي لم تعد له صلة بهياكل الحزب منذ إعلانه استقالته في شهر أوت/ آب 2021″، مستنكرة “محاولات إلصاق تصريحاته المرفوضة بالحركة بأي شكل من الأشكال”.

وكان المصمودي اعتبر أن ما قامت كل من حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر هو “إرهاب” باعتباره “استهداف للمدنيين”.



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