النهضة التونسية تحذر من تواصل «التنكيل» بالونيسي

تونس – «القدس العربي»: استنكرت حركة النهضة التونسية «المعاملة السيئة» التي قالت إن نائب رئيسها، منذر الونيسي، يتعلق لها من قبل حراس سجنه، والتي وصلت إلى حد «الإهانة والشتم والتهديد، بعد أن رفض حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة ملفقة تم حشره فيها حشراً للمزيد من التنكيل به».

كما استنكرت «تكرار ممارسات القمع والتنكيل والإهانات التي يتعرض لها السجناء السياسيون وعائلاتهم وسوء ظروف سجنهم ونقلهم إلى المحاكم لحضور الجلسات». وندد الحركة، في بيان السبت، «بكل التجاوزات الخطيرة المتعلقة بسوء معاملة الدكتور منذر الونيسي وكل السجناء السياسيين وعائلاتهم والتي تهدف إلى التنكيل بهم وكسر إرادتهم، وتدعو إلى وقف نزيف القضايا الملفّقة في حق المعتقلين وأصحاب الرأي المخالف». كما حذرت من «خطورة تحوّل هذه الممارسات الشنيعة إلى سياسة ممنهجة للنظام في ظل توسّع فرص الإفلات من العقاب وحرص السلطة على التنكيل والتشفي بالمعارضين لها، وتدعو المنظمات الحقوقية إلى التحرك والقيام بواجبها في التصدي لكل أشكال التعذيب التي خِلناها ولّت دون رجعة بعد الثورة المباركة».

وحملت المسؤولية الكاملة في تدهور الوضع الصحي للونيسي للسلطات التونسية، مطالبة بالتعجيل في «إطلاق سراحه خاصة بعد تأزُّم حالته الصحية مؤخراً حيث قضَّى فترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة بالمستشفى مُهدّداً بالإصابة بالفشل الكلوي وهو الذي قضى حياته المهنية في تدريس وعلاج الناس من هذا المرض الأليم».