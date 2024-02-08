“النهضة” التونسية تدعو لـ”محاكمة علنية” للمتهمين باغتيال شكري بلعيد

تونس- “القدس العربي”: عبّرت حركة “النهضة” التونسية عن ارتياحها للشروع في محاكمة المتّهمين باغتيال القيادي اليساري البارز شكري بلعيد، ودعت إلى بث الجلسات بشكل علني لإطلاع الرأي العام على حقيقة ما حدث.

وأكدت، في بيان أصدرته الخميس، “ارتياحها للشروع في محاكمة قَتَلة الشهيد شكري بلعيد بعد سنوات من التعطيل، وحرصَها على كشف الحقيقة كاملة حول جريمة الاغتيال، بعيداً عن أكاذيب ما يسمّى هيئة الدفاع التي لم تتوقّف عن الافتراء على حركة “النهضة” وتضليل الرأي العام الوطني”.

وتدعو الحركة إلى إطلاع الرأي العام على سير المحاكمة عبر النقل المباشر لجلساتها.

وبدأ القضاء التونسي أخيراً بمحاكمة المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد.

وتم منع الصحافيين من دخول قاعة المحكمة التي احتضنت جلسة المحاكمة، والاقتصار على أفراد عائلة بلعيد ومحاميه، وهو ما قوبل بموجة من الانتقادات.

من جهة أخرى، انتقدت الحركة “تواصلَ سياسات استهداف السياسيين والناشطين والتضييق على الحريات وتواصل الخيارات الاقتصادية الفاشلة التي تدفع بلادنا نحو الإفلاس”.

ونددت مجدّداً بما سمّته “الحكم الظالم الذي صدر في حقّ الأستاذ راشد الغنوشي والدكتور رفيق عبد السلام في ادّعاء حصول الحركة على تمويل أجنبي، وهو ما تفنّده الحقائق ولا تبرّره سوى الرغبة في التنكيل برئيس الحركة وزعيمها”.

وأشادت، من جانب آخر، بـ “المبادرات الرّامية إلى تطوير عمل المعارضة الوطنية وتعبّر عن التزامها بجبهة الخلاص الوطني إطاراً للعمل السياسي والنضالي الديمقراطي والوطني وحرصها على إيجاد ميثاق يضبط قواعد التعاون والتنافس النزيه بين مكونات المعارضة بما يضمن احترام حق الاختلاف وتثمين المشتركات ويحصن الفاعلين السياسيين من الوقوع في الممارسات السلبية التي أضرّت بالتجربة الديمقراطية وبصورة الطبقة السياسية لدى الرأي العام”.