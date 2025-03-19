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النهضة التونسية تدين “المساواة بين الجلاد والضحية” في العدوان على غزة

19 - مارس - 2025

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تونس – “القدس العربي”: أدانت حركة النهضة التونسية مواقف أطراف عربية ودولية من استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، معتبرة أنها تساوي بين الجلاد والضحية.

وقالت، في بيان الثلاثاء “شنّ جيش الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات مكثفة بالطائرات على قطاع، فجر الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد أكثر من أربعمئة شهيد، أكثرهم نساء وأطفال وشيوخ. وتكشف هذه العملية الغادرة الجبانة، التي تستهدف المدنيين العزل من أهلنا في غزة، نوايا الاحتلال بالعودة إلى جرائم القتل الجماعي والتهجير القسري”.

وأدانت الحركة هذه المجزرة الجديدة التي قالت إنها “تأتي في سياق إخضاع إرادة الشعب الفلسطيني وقيادة المقاومة للقبول بالاستسلام لإرادة المحتل، الذي يسعى جاهدا لتحقيق أهدافه من الحرب عبر المفاوضات بعد أن تحطمت خططه العسكرية على صخرة صمود غزة وبسالة المقاومة”.

كما استنكرت مواقف بعض الأطراف العربية والدولية التي “تساوي بين الجلاد والضحية وتتجاهل حقيقة الأوضاع الإنسانية القاسية بقطاع غزة، الذي ما يزال ينتظر صحوة ضمير القوى العالمية علها تحفظ بعضا من ماء الوجه احتراما للقانون الدولي، وتحملا للمسؤولية في حماية المدنيين من العجزة والنساء والأطفال وتوفير حاجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وعلاج ودواء وإعادة إعمار القطاع المدمّر بآلة الحرب الصهيونية”.

وأشادت الحركة بـ”صمود الشعب الفلسطيني بغزة والضفة دفاعا عن الأرض والعرض والمقدسات”، معبرة عن يقينها الجازم بأن هذه المجازر لن تَفُتّ في عضد المقاومة ولن تحقق ما ترنو إليه من كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخضاعه بالقوة للقبول باتفاق تضيع في تفاصيله الحقوق والكرامة و المقدسات”.

ودعت التونسيين إلى “لانخراط في التظاهرات المساندة لغزة وللنضال الفلسطيني، وتقديم كل وسائل دعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد”.

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