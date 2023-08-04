النهضة التونسية: تغيير رئيسة الحكومة اعتراف من سعيد بفشله في إدارة الدولة

تونس – “القدس العربي”: قالت حركة النهضة التونسية إن قرار الرئيس قيس سعيد تغيير رئيسة الحكومة هو اعتراف منه بفشله في إدارة الدولة، ومحاولة للهروب نحو الأمام.

وكان الرئيس سعيد قرر إعفاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان من مهامها وتعيين الخبير القانوني أحمد الحشاني خلفا لها.

واعتبرت الحركة أن هذا القرار “اعتراف ضمني بفشل الاختيارات في إدارة الدولة ومحدودية الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التّي أنهكت التونسيين وتهاوت خلالها مقدرتهم الشرائية وتراجعت فيها كل المؤشرات الماليّة. وهو ليس إلا محاولة للهروب الى الأمام باعتبار غياب برنامج إصلاح واضح تلتقي عليه كلّ الأطراف لإنقاذ البلاد مما يهددها من مخاطر على كل المستويات”.

كما حذرت، في بيان مساء الخميس، من “خطورة تواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حيث تعطلت محركات التنمية والاستثمار وارتفعت نسب الفقر والبطالة وانحسر دور السلطة في إدارة الأزمات المتتالية التي أنهكت المواطن وعقّدت أوضاعه المعيشيّة واخرها أزمة فقدان الخبز، ومواصلة سياسة الإنكار والاكتفاء باتهام المعارضة السياسيّة، رغم أن أبرز رموزها يقبع وراء القضبان منذ أشهر بتهم باطلة ومفتعلة”.

ونددت أيضا ب”ظروف المعتقلين السياسيين في السجن وحرمانهم من مقابلة أهاليهم بشكل مباشر بتعليمات شفاهية خالفت قرارات القضاء، إضافة الى ما يعانيه عدد منهم نتيجة الأمراض المزمنة والخطيرة، وهي سلوكيات تكشف النزوع إلى الانتقام والتشفي والتنكيل خارج إطار القانون، وتجدّد دعوتها الى إطلاق سراحهم فورا، وفي مقدمتهم رئيس الحركة راشد الغنوشي”.

من جهة أخرى، أكدت الحركة عزمها عقد مؤتمرها الحادي عشر أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل “تمسكا بحياة سياسيّة مسؤولة، وسعيا إلى تقييم جدّي لمشاركتها في إدارة عشرية الانتقال الديمقراطي الصعب، وتعبيرا عن الإرادة في تجديد عرضها السياسي وبرنامجها الوطني المستقبلي”.