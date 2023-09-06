«النهضة» التونسية تندد باعتقال الونيسي والهاروني.. والسلطات تفرج عن الجبالي

تونس – «القدس العربي»: نددت حركة النهضة التونسية باعتقال رئيسها المؤقت منذر الونيسي ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، في وقت أعلنت فيه هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي إطلاق سراحه بعد اعتقاله والتحقيق معه لعدة ساعات، فيما قرر وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين مقاضاة مدونين بتهمة الشتم وتشويه السمعة.

وقالت، في بلاغ مساء الثلاثاء، إن “السلطات الأمنية قامت بإيقاف نائب رئيس حركة النهضة (ورئيسها المؤقت) الدكتور منذر الونيسي دون سابق إعلام عندما كان يقود سيارته وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة”.

وطالبت بإطلاق سراحه، معبرة عن “تضامنها الكامل معه بعد الحملة المغرضة التي تعرض لها في المدة الماضية بشكل كيدي بغاية تشويه الحركة وقياداتها”.

كما أكدت في بلاغ آخر: “إيقاف الوزير السابق ورئيس مجلس الشورى لحركة النهضة المهندس عبد الكريم الهاروني بعد أن كانت السلطات قد وضعته رهن الإقامة الجبرية منذ يوم السبت الماضي”.

وأدانت عملية إيقاف الهاروني الذي قالت إنه “يخضع لعلاج دقيق من طبيب مختص في الحروق، ووضعه رهن الإيقاف يمكن أن يعكر حالته الصحية ويمثل خطراً على حياته”.

كما دعت الحركة إلى “إعلاء سلطة القانون واحترام حقوق الأفراد والتنظيمات السياسية في النشاط والتعبير عن الرأي”، معبرة عن “قناعتها التامة بأن مواجهة السلطة للأزمات المتلاحقة التي أحاطت بالمواطن التونسي باعتقال الناشطين والتضييق الممنهج على المعارضين والاعتداء على الحقوق والحريات لن يجدي نفعاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي المتزايد، وتحذر من التداعيات السلبية لهذه السياسات الخاطئة على الأوضاع المعيشية المتردية أصلاً”. وأكدت إذاعة موزاييك، نقلاً عن مصادر قضائية، أن “النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في العاصمة أذنت لأعوان الوحدة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة برئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي”.

ويأتي ذلك بعد ساعات من قرار النيابة مباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات التسجيل الصوتي المنسوب إلى الونيسي، مع “تكليف الفرقة الأمنية المختصة بإنجاز جملة من الإجراءات الفنية والعلمية اللازمة بخصوص الأطراف ذات العلاقة بالتسجيل الصوتي والاطلاع على مدى صحته”، وفق المصادر ذاتها. وكتب القيادي في حركة النهضة، رفيق عبد السلام: “الحملة الأخيرة ما بين إيقافات وإخضاع للإقامة الجبرية تذكر الجميع بأن جوهر المشكل ورأس البلاء الذي يواجه الجميع، هو الانقلاب الدي يستهدف القوى السياسية والاجتماعية ويمارس ألاعيب الكيد وإثارة الانقسامات الداخلية وإشاعة أجواء عدم الثقة بين المناضلين”.

وأضاف: “لا حل إلا بوحدة الكلمة وتجميع الصفوف على مقاومة الانقلاب حتى رفع هذه الغمة التي تخيم على تونس وشعبها. كل التضامن مع ضحايا القمع والملاحقات الأمنية على اختلاف صفاتهم ومواقعهم”.

فيما أعلن سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي الإفراج عن الأخير، بعد اعتقاله والتحقيق معه لعدة ساعات.

وكتب ديلو على موقع فيسبوك: “تمّ الاستماع للجبالي لسبع ساعات في خصوص التّعيينات والانتدابات إبّان ترؤّسه للحكومة، وقد تقرّر بعد مراجعة النّيابة العموميّة إبقاؤه بحالة سراح، وستطلع هيئة الدّفاع عنه الرّأي العام لاحقًا على تفاصيل هذا الاستهداف السّياسيّ الجديد”.

وكان المحامي مختار الجماعي أكد لوكالة الأنباء التونسية أن “فرقة أمنية متكونة من حوالى عشرين عنصراً، ذكرت أنها تابعة لثكنة العوينة في العاصمة، قامت حوالى الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم بتفتيش منزل الجبالي في مدينة سوسة، قبل إيقافه، وحجز هاتفه المحمول وحاسوبه الشخصي”.

وقالت وحيدة الطرابلسي زوجة الجبالي إنه “يمر بظروف صحية حرجة خاصة أنه أجرى مؤخراً عملية جراحية في شرايين القلب”، وحملت السلطات المسؤولية عن سلامته.

وكشفت مصادر قضائية أن وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين تقدّم بشكوى قضائية لدى فرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني في سوسة ضدّ مدوّنيْن اثنين بتهمة “الشتم والتشويه”.

وكانت المحامية دليلة مصدّق، عضوة هيئة الدفاع عن المعتقلين في قضية التآمر ضد أمن الدولة في تونس، اتهمت شرف الدين في وقت سابق بـ”فبركة” الملف المذكور لإرضاء الرئيس قيس سعيّد.

وقالت مصدق في تصريح إذاعي: “عندما كانت العلاقة متوترة بين شرف الدين ورئيس الجمهورية خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير، قام شرف الدين باختلاق قصة التآمر حتى يستعيد مكانته ولا يفقد منصبه”.