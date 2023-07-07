“النهضة” التونسية تندد بتواصل اعتقال الصحبي عتيق.. وسياسيون يطالبونه بتعليق الإضراب

تونس – “القدس العربي”:

نددت حركة النهضة التونسية بتواصل اعتقال القيادي البارز الصحبي عتيق “رغم ثبوت براءته من التهم الملفقة”، فيما طالب عدد من السياسيين عتيق بتعليق إضرابه عن الطعام خوفا على حياته.

وعبرت الحركة، في بيان الخميس، عن “استنكارها ضرب الحريات وملاحقة المعارضين وتلفيق التّهم لهم، ومواصلة الاعتقال الظالم للأستاذ راشد الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة ورموز الحركة الديمقراطية في بلادنا من السياسيين والإعلاميين والمدوّنين”.

كما نددت بـ “استمرار اعتقال الصحبي عتيق المهدّد في حياته والذي ثبتت براءته من التهم الملفقة الموجهة إليه”.

واستنكرت أيضا استمرار غلق مقرّها المركزي “رغم انتهاء التفتيش الذي أمر به القضاء والتزمت به الحركة ومنع الاجتماعات بمقرّاتها الجهوية بشكل لا قانوني، وحرمانها من ممارسة نشاطها القانوني والطبيعي، وما انجر عنه من قطع لأرزاق عشرات العاملين والموظفين”.

كما انتقدت “الفشل الذريع للسلطة في إدارة شؤون البلاد التي توشك على الإفلاس والانهيار اقتصاديا واجتماعيا، كما تؤكد وقوف الحركة إلى جانب عموم أبناء شعبنا وبناتِه الذين يعانون ويلات الفقر والجوع والغلاء والبطالة”.

وجددت دعوتها للقوى الوطنية إلى المزيد من التنسيق والعمل المشترك من أجل استعادة المسار الديمقراطي.

فيما توجه سياسيون معارضون، يتقدمهم رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، برسالة مفتوحة للصحبي عتيق، عبروا فيها عن تضامنهم معه، ودعوه إلى التوقف فورا عن الإضراب عن الطعام، خوفا على حياته.

وجاء في الرسالة “إننا نعلم جميعا مدى الألم الذي يشعر به المناضل عندما يُفترى عليه ويُظلم ويُمسّ في عرضه، ومُقتنعون تمام الاقتناع بأنك بريء من تلك التهمة منذ البداية فشروط المحاكمة العادلة والمستقلة مفقودة تماما. وكان طبيعيا جدا دخولك في إضراب الجوع دفاعا عن نفسك ورفضا للمظلمة، واليوم يبلغ إضرابك يومه الثامن والخمسين مُخلّفا أضرارا بدنية اقتضت نقلك عدة مراتٍ إلى قسم الإنعاش، ممّا يجعل حياتك مهدّدة بجدية، وهو أمر يؤلم أهلك وأصدقاءك كثيرا”.

وأضافت الرسالة “ورغم أن أسباب الإضراب لا تزال قائمة بتواصل المظلمةِ، ورغم تراجع الواشي عن كل أقواله المتهافتة أصلا، والتي تم اعتمادها لإيقافك، يستمرون في إيقافك. ورغم ذلك، فإننا نتوجه إليك بنداءٍ أخويٍّ لإيقاف الإضراب بعد أن حقق هدفا رئيسيا ومهمًّا وهو كشف المظلمة وتسليط الضوء عليها. وكشف طبيعة الاستهداف السياسيّ في هذه القضية. ورجاؤنا أن تستجيب لهذا النداء بصورة فورية”.

ويواجه الصحبي عتيق، الموقوف منذ شهرين، تهما تتعلق بتبييض الأموال واقتناء عملة أجنبية بشكل غير قانوني، وتقول المعارضة إنه بريء من هذه التهم، وتتهم السلطات بتصفية حسابات سياسية مع المعارضين.