النهضة التونسية: حان الوقت لبناء سوريا ديموقراطية بهوية إسلامية

تونس – “القدس العربي”: أشادت حركة النهضة التونسية بنجاح الثورة السورية في الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، داعية إلى “بناء نظام ديمقراطي حرّ لسوريا المتجذرة في هويتها العربية الإسلامية”.

وفي بيان الاثنين، هنأت الحركة الشعب السوري، بـ”انتصار ثورته التي انطلقت منذ عام 2011، دفاعًا عن حقوقه الأساسية في الحرية والعدالة وكرامة الانسان السوري رغم محاولات الإخماد والقمع الممنهج التي وقف الشعب السوري في وجهها ببسالةٍ وتصميم، وليؤكّد أنّ الحرية والعدالة هما السبيل الوحيد لبناء مستقبل يليق بكرامة السوريين وبمكانة سورية الحضارية، سورية الكرامة والعزّ والمجد”.

كما دعت السوريين إلى “وحدة وطنية تحفظ نسيج الشعب وتجنب البلاد مخاطر التقسيم، مع التأكيد على ضرورة بناء نظام ديمقراطي يضمن التعايش الوطني والعدالة والحرية والمساواة لكل المواطنين ويرفع عن السوريين آثار المعاناة التي خلفها أكثر من نصف قرن من حكم القهر والاستبداد”.

وأضافت الحركة في بيانها: “إن بناء نظام ديمقراطي حرّ لسورية المتجذرة في هويتها العربية الإسلامية والمشعة بتاريخها الحضاري الإنساني عملية شاقة وصعبة لكننا موقنون بأنّ الشعب السوري، بمكوّناته المختلفة وقواه المخلصة، قادرون على ذلك طالما استمسكوا بالحق والعدل والتوافق من أجل بناء مستقبلهم المشترك”.

كما دعت الشعوب العربية إلى “الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعم جهوده من أجل استقرار بلاده واستعادة سيادته بعيدا عن التدخلات الخارجية والمشاريع التي تهدد استقلال سورية ووحدتها”.

وكانت المعارضة السورية المسلحة تمكنت الأحد من دخول دمشق والإطاحة بنظام الأسد، منهية حكم أسرته للبلاد، والذي دام أكثر من نصف قرن.