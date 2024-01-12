النهضة التونسية: محاكمة إسرائيل انتصار سياسي وأخلاقي لفلسطين

تونس – “القدس العربي”: أشادت حركة النهضة التونسية بالشكوى القضائية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أنها انتصار سياسي وأخلاقي للقضية الفلسطينية.

وكانت محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة) بدأت، الخميس، المداولات في طلب تقدمت به جمهورية جنوب إفريقيا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بتهمة بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشادت الحركة، في بيان الخميس، بـ”مبادرة حكومة جنوب إفريقيا باللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل محاكمة الكيان الصهيوني، الذي وضع نفسه فوق القانون والمحاسبة، والمستمر في عدوانه على الشعب الفلسطيني الأعزل”.

كما اعتبرت قبول محكمة العدل الدولية التعهد بالملفّ الفلسطيني وفق الشكوى المرفوعة من حكومة جنوب إفريقيا “اعترافا بأن ما ارتكبه الكيان الصهيوني من مجازر وإبادة جماعية موجب للعقاب، وأنّ الشعب الفلسطيني بحاجة إلى الحماية وإلى استعادة حقوقه كاملة بعد ردع المعتدي الغاصب”.

وأكدت الحركة أن “إحالة نتنياهو وحكومته العنصرية وجيشه المعتدي على المحاكمة الدولية، يُعتبر انتصارا قانونيا وسياسيا وأخلاقيا ومعنويا للقضية الفلسطينية العادلة”.

ودعت المجموعة الدولية وكلّ أحرار العالم إلى المزيد من الضغط “من أجل وقف العدوان والتعجيل بإنهاء الحرب الإجرامية المفروضة على غزة”.

كما طالبت بـ”احترام القرار الوطني الفلسطيني المستقل في إدارة شؤون الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره”.

وأكدت أن “القضية الفلسطينية هي قضية تحرر وطني، كما أن حقّ الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس، هو حقّ ثابت وغير قابل للمساومة”.

وكانت الخارجية التونسية أكدت أن تونس لن تدعم الشكوى القضائية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على اعتبار أنها تشكل “اعترافاً ضمنياً” بدولة الاحتلال.