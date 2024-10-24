سياسة | دولي

النواب الروس يصادقون بالإجماع على معاهدة دفاعية مع كوريا الشمالية

24 - أكتوبر - 2024

صورة من الأرشيف لقوات كوريا الشمالية تجري تدريبات

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موسكو: صوّت النواب الروس الخميس بالإجماع لصالح المصادقة على معاهدة دفاعية مع كوريا الشمالية تنص على “المساعدة المتبادلة” إذا واجه أي من الطرفين عدوانا.

وأكدت أطراف غربية أبرزها الولايات المتحدة والناتو وكوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أرسلت بالفعل آلاف الجنود إلى روسيا للتدريب، وتخشى أن يتم نشرهم في ساحة المعركة في أوكرانيا.

رفض الكرملين التعليق على هذه التقارير، قائلا إن معاهدته مع كوريا الشمالية لها معنى “واضح” وأن صياغتها “لا تحتاج إلى توضيح”.

وصادق النواب في مجلس الدوما بأغلبية 397 صوتا داعما وفي غياب أي رفض على المعاهدة التي سيتم إرسالها إلى مجلس الاتحاد (الشيوخ) للموافقة عليها.

ويدعم مجلسا البرلمان الكرملين.

تطورت العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو منذ أن شنّت روسيا هجومها على أوكرانيا عام 2022. وأشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفه بأنه “أعز صديق” لبلاده.

ويعتقد الغرب أن كوريا الشمالية تزود موسكو بالفعل بأسلحة لاستخدامها في هجومها على أوكرانيا.

ووقع بوتين المعاهدة الدفاعية خلال زيارة إلى بيونغ يانغ في حزيران/ يونيو، لكن العديد من تفاصيلها لا تزال غير واضحة، بما في ذلك ما إذا ستكون كوريا الشمالية مشمولة بالمظلة النووية لموسكو.

(أ ف ب)

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