“النواب” الليبي يصوّت لتعيين ناجي بلقاسم محافظا للمصرف المركزي

بنغازي: صوّت مجلس النواب الليبي، الاثنين، بالإجماع لصالح تعيين كل من ناجي عيسى بلقاسم محافظا للمصرف المركزي ومرعي البرعصي نائبا له.

يأتي هذا التطور ضمن خطوات متفق عليها لحل أزمة ألمت بقيادة المصرف قبل أكثر من شهر ونصف وأدارت الأمم المتحدة حوارا لحلها.

وقال متحدث مجلس النواب عبد الله بليحق، في بيان، إن “مجلس النواب صوّت بالإجماع بحضور 108 نواب على (لصالح) تعيين ناجي محمد عيسى محافظا لمصرف ليبيا المركزي ومرعي مفتاح البرعصي نائبا للمحافظ، على أن يُشكل مجلس إدارة المصرف خلال 10 أيام”.

وأضاف أن التصويت تم خلال “جلسة رسمية، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمقره في مدينة بنغازي (شرق) ونُقلت على الهواء مباشرة عبر قناة ليبيا المستقبل (رسمية)”.

(الأناضول)