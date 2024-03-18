النيابة الجزائرية تلتمس السجن النافذ لسياسي معارض في وقائع تتعلق بوفاة عامل مغربي في منزله

الجزائر- “القدس العربي”:
بعد سنتين من الانتظار، حوكم محسن بلعباس الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في الجزائر، في الوقائع المتعلقة بوفاة عامل مغربي في منزله، وهي القضية التي صنفها حزبه المعارض في خانة التضييق على نشاطه، في حين أكدت النيابة أن الملف لا علاقة بالسياسة.
والتمس ممثل الحق العام في المحاكمة التي جرت بمحكمة حسين داي داي في العاصمة، 6 أشهر سجنا نافذا لمحسن بلعباس و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية، معتبرا في مرافعته أن بلعباس ارتكب عدة جنح يعاقب عليها القانون تتعلق بتوظيف الأجانب.
أما المحامون الذي حضروا بقوة للدفاع عن بلعباس، فطالبوا بإبطال إجراءات المتابعة. والتمسوا لموكلهم في الطلب الاحتياطي تمكينه من البراءة التامة من هذه الأفعال. وبعد النظر قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 24 آذار/مارس 2024 للمداولة فيها .
وواجه بلعباس في القضية جنحة القتل الخطأ وجنحة الحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق، مخالفة إيواء أجنبي بدون رخصة ومخالفة تشغيل أجنبي بدون الحصول على ترخيص، وفق ما ذكره حزبه.
وقال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في بيان له عقب المحاكمة إن المحاكمة جرت بعد أن عرف الملف تماطلا، خاصة بلعباس كان خاضعا لنظام الرقابة القضائية منذ سنتين كاملتين بسبب هذه القضية، معتبرا أن رئيسه السابق توبع بأفعال وتهم لا علاقة له بها بعد الحادث الذي تعرض له عامل أجنبي في مسكنه.
وذكر الحزب أن “ظروف المتابعة التي تعود إلى سنة 2022 فترة الثورة الشعبية، ومواقف الحزب ومناضليه وعلى رأسهم السيد محسن بلعباس والذي كان رئيسا له آنذاك، تم فيها التعرض لمختلف المضايقات و التهديدات والمتابعات القضائية، والهدف منها هو إرغامه على السكوت والرضوخ”.
وشهدت المحاكمة، وفق الحزب، حضورا قويا لهيئة الدفاع بأكثر من 14 محامي، بالإضافة إلى مناضلين ومواطنين ساندوه في القضية. كما الرئيس الحالي للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز وأعضاء الأمانة الوطنية، تعبيرا عن رفضهم لمثل هذه المتابعات والمضايقات وتضامنا مع الرئيس الأسبق.
وفي بداية القضية شهر تموز/يوليو 2022، أصدرت النيابة الجزائرية بيانا ذكرت فيه أن التحقيق يتعلق بحادث وفاة رعية من جنسية مغربية بورشة بناء المنزل الشخصي لمحسن بلعباس، بجسر قسنطينة بالعاصمة. وقبل ذلك، كانت فرقة الدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة قد استدعت محسن بلعباس وباشرت التحقيق في هذه القضية.
وباعتبار بلعباس نائبا في البرلمان في ذلك الوقت، بعثت وزارة العدل بخطاب إلى البرلمان يطلب منه تسهيل مهمة النيابة في ملاحقته قضائيا. وبالفعل، تم في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إسقاط الحصانة البرلمانية عن السياسي في جلسة تصويت علنية. وتم إثر ذلك وضعه قيد الرقابة القضائية التي تفرض عليه التوقيع كل أسبوع في المحكمة.
وبرز بلعباس في السنوات الأخيرة كأحد أهم قادة الأحزاب السياسية في المعارضة وكان من بين مؤسسي تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي طالبت بإصلاحات على نظام الحكم في العهدة الأخيرة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. كما عرف في فترة الحراك الشعبي التي تلت ذلك بمواقف حزبه الراديكالية الداعية للتغيير الجذري لمنظومة الحكم، وقد رفض حزبه الدخول في كل الانتخابات التي جرت بدءا من 2019.
ويُحسب الرجل وحزبه على التيار الديمقراطي في الجزائري الذي يتبنى توجها حداثيا علمانيا كما أنه من أبرز المدافعين عن الهوية الأمازيغية للجزائر.
هذه هي الجزائر 🇩🇿 حق المغربي لا يضيع حتى وان اختلفنامع النظام المغربي
جميل.. ننتظر فتح ملف قتل الشابين في البحر المتوسط.. وملف 350 الف مهجر مطرود من بومدين سنة 1975 ..
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لا يجب ان تتباهى باخذ حق الضحية لانه مغربي.. هذا طبيعي في كل الدول.. والجناية جناية .. ولا احد يتباهى بجنسية الضحايا..
فل نفترض ان هذا السياسي لم يكن من المعارضة بل كان محسوبا على حزب موال للنظام كام حينها يستعرض للمتابعة القضائية شخصيا اشك في ذلك
الله يرحم الاخ المغربي اتمنى من الدولة تعويض اهله
على أي اساس يعوض هذا عادي حادث وليس جريمة قتل ثم انه هو الاخر كان في وضع غير قانوني دخل الجزائر بطريقة غير شرعية ويعمل بطريقة غير قانونية فلماذا تعوض الدولة اهله ومتابعة هذا المسؤول الحزبي لا علاقة لها بموت المغربي بل بل بتشغيل اجنبي بدون رخصة ولو كنت قاضيا لانزلت عليه اقصى العقوبات لانه برلماني وقد يكون هو من وضع القانون او وافق عليه
المسألة تصفية حسابات ليس إلا
هذا شهر فضيل، نحن اخوة في الاسلام الحق للجميع، دعونا نعد لديننا، قسمونا بمغربي وجزائري ومصري وتونسي نحن عرب مسلمون، كما قال احد الصحابة، كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة في غيره اذله الله،اللهم انصر المجاهدين وسدد رميهم وأذل الصهاينة ورد كيدهم في نحرهم،إنك قوي متين،فعال لما تشاء،سبحانك أستغفرك وأتوب إليك،لا حول ولا قوة إلا بالله
هذا الخطاب لن يمحي التطبيع
فعلا نحن مسلمون بالقول لا بالفعل لا اذكر اننا والمغاربة صمنا في يوم واحد او كان عيدنا في يوم واحد او ضحينا في يوم واحد فحتى الوقوف بعرفة لم يكن هو نفس اليوم عندنا في الجزائر والمغرب رغم ان هذا ليس محل خلاف بين المسلمين في جميع انحا العالم الا في المغرب فلهم وقفة لوحدهم وتجاوز الفرق في السنوات الاخيرة يومين وهي سابقة لم تحدث من قبل فعن اي اسلام تتحدث يا هذا
مجرد تساؤل.
ما علاقة التهم المنسوبة لبلعباس بنشاطه السياسي !!!؟؟؟
الساسة والبرلمانيون الجزائريون، غولتهم الحصانة، يريدون أن يكونوا فوق القانون.
يرتكبون المبيقات بدون حساب، وعندما تطالهم يد العدالة يتهمون النظام بالتضييق على الحريات.
ولهذا السبب تم تعديل قانون الحصانة، الذي يشمل فقط النشاط السياسي، ليس إلا.
تهم قضية الحال لا علاقة لها بنشاطه السياسي.
جاء في المقال ما نصه:
“واجه بلعباس في القضية جنحة القتل الخطأ وجنحة الحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق، مخالفة إيواء أجنبي بدون رخصة ومخالفة تشغيل أجنبي بدون الحصول على ترخيص، وفق ما ذكره حزبه.” انتهى الاقتباس
تهم عجز دفاعه المكون من 14 محاميا نفيها.
للتذكير أنه ليس هو البرلماني الأول أو الأخير التي رُفعت عنه الحصانة من طرف زملائه، وأدانته العدالة بجنح وجرائم بعيدة عن نشاطهم السياسي.
وبموجب القانون الجديد، ” تنازل (عن الحصانة) 17 عضواً عنها طواعية للمثول أمام القضاء قبل اتخاذ المحكمة الدستورية قرار إسقاطها”، كما نقلته جريدة “اندبندنت عربية” يوم:01/03/2014.
الآلاف من الأجانب من الساحل الافريقي ومن بعض دول الدول المغاربية يشتغلون في الجزائر بصورة غير قانونية بل بدون إقامة وجلهم في مجال البناء والأشغال العامة والكل يعلم ذلك رغم خطورة هذا عليهم حيث لا يتمتعون بتغطية التأمين الصحي وعلى الحوادث لكن السلطات المعنية تغض الطرف عن ذلك ، وتدخر هذه المخالفات إلى الوقت المناسب لقضاء حوائج في نفس يعقوب تخدم السلطة طبعا ، كما لا تجتهد السلطة في معالجة هذه الملفات للمهاجرين واليد العاملة غير القانونية وتسوية وضعياتهم وفيهم من هم بالأسر والأطفال
توظيف الأجانب بدون وثائق ممنوع بكل الدول ووجب محاكم هذا المستغل والحكم كان يجب أن يكون أقسى من هذا بسبب وفاة هذا العامل المسكين
واضحة كالشمس. يتعلق الأمر بمحاكمة سياسية . وفاة المغربي مجرد شماعة .
إلى اخي هادي الغربي أخينا المغربي نفس بشرية ومات في حادث او ما شابه ألا يوعض اهله من باب الاسلام والأخوة والجورة والإنسانية
لازم يعوض اهل الميت بمبلغ كبير من المال لتهدئ تفوس اهله