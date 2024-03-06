النيابة العامة الإسبانية تطالب بسجن مدرب ريال مدريد

مدريد: طالبت النيابة العامة الإسبانية الأربعاء، بسجن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أربع سنوات وتسعة أشهر، بتهمة التهرب الضريبي.

وأشارت النيابة في بيان إلى أنها “تطالب بالسجن أربع سنوات وتسعة أشهر” لمدرب النادي الملكي البالغ 64 عاماً، والمتهم بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو عامي 2014 و2015، لعدم إعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته.

ويأتي هذا الإعلان قبل ساعات من خوض ريال مدريد إياب ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه 14 مرة، أمام لايبزيغ الألماني، بعد فوزه ذهاباً 1-0.

وكانت محكمة جزاء مدريد أحالت أنشيلوتي إلى الحكم صيف 2023، بعد ثلاث سنوات من التحقيق. وحسب النيابة العامة، لم يُحدّد بعد موعد المحاكمة.

وأوضح الادعاء في بيانه: “رغم إعلانه أنه خاضع ضريبيا في إسبانيا، وبأن مقرّ إقامته هو مدريد، لم يعلن في كشفه الضريبي سوى عن عائداته الشخصية من ريال مدريد” وليس إيرادات حقوق صورته.

وأضافت أن هذا الإغفال كان طوعياً، ولجأ الإيطالي إلى شبكة من الشركات “المعقّدة” و”المربكة” للتلاعب في حقوق صورته.

وتابعت أنه نقل حقوق صورته لكيانات “غير نشطة واقعياً”، مقرّها خارج إسبانيا، بغية “التعتيم على السلطات الضريبية في إسبانيا”.

(أ ف ب)