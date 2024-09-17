النيابة العامة المصرية تحيل فنانا مشهورا إلى المحاكمة لحيازته المخدرات

“القدس العربي”: أسدلت النيابة العامة في مصر الستار على التحقيقات مع الفنان سعد الصغير وذلك باتخاذ قرار بإحالته محبوساً، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدّريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً.

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين في مطار القاهرة الدوليّ، والذين شهدوا بأن جهاز الأشعة كشف أثناء فحص حقائب المتهم أنها تحوي سجائر إلكترونية في داخلها سائل مخدّر، وإثر ذلك ضُبط المتهم.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلاً لجوهر الحشيش المخدّر، كما ثبُت في تقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدّرين، بحسب مجلة لها.

وشهد القائم بالتحريات بصحة واقعة ضبط المتهم، وإحرازه مواد مخدّرة بقصد التعاطي.

وكانت أجهزة الأمن في مطار القاهرة قد ألقت القبض على الفنان سعد الصغير أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية بعدما أحيا حفلات هناك، بتهمة حيازته سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا ومواد مُدرجة على جدول المخدرات.