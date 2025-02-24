النيابة العامة الموريتانية تطلب عقوبة السجن 20 عاما للرئيس الأسبق ولد عبد العزيز

نواكشوط: طلبت النيابة العامة الموريتانية الإثنين عقوبة السجن عشرين عاما للرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز الذي يحاكم منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط بتهمة استغلال السلطة لجمع ثروة هائلة.

واتّهم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي الرئيس الأسبق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.

وقال النائب العام إنّ الرئيس الأسبق “حوّل مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين”، مؤكّدا أنّ المتّهم متورّط بقضايا فساد مالي واسعة النطاق.

وحُكم على ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا من 2008 وحتى 2019، بالسجن لمدة خمس سنوات في الدرجة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.

وطلب المدّعي العام من المحكمة، الإثنين، إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما بحق ولد عبد العزيز والسجن لمدة 10 أعوام لعدد من الوزراء السابقين المتّهمين معه في هذه القضية.

كما طلب المدّعي العام حلّ “جمعية الرحمة الخيرية” التي أنشأها وترأّسها نجل الرئيس الأسبق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.

ومثل ولد عبد العزيز أمام المحكمة إلى جانب حوالى عشرة متّهمين آخرين من كبار المسؤولين السابقين والمقربين منه، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران سابقان ومديران لشركات كبرى.

ويحاكم هؤلاء جميعا بتهم “الإثراء غير المشروع” و”استغلال المنصب” و”استغلال النفوذ” و”غسيل الأموال”.

والرئيس الأسبق قيد الاحتجاز منذ بدأت محاكمته الأولى في يناير/ كانون الثاني 2023.

وينفي ولد عبد العزيز باستمرار كل التهم الموجهة إليه.

(أ ف ب)