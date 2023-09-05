النيابة العامة تطلب السجن مدى الحياة لصلاح عبد السلام في قضية اعتداءات بروكسل

بروكسل: طلبت النيابة العامة البلجيكية، الثلاثاء، الحكم بالسجن مدى الحياة على الجهاديَين الفرنسي صلاح عبد السلام والبلجيكي المغربي محمد عبريني، لدورهما في اعتداءات بروكسل، في آذار/مارس 2016، التي أوقعت 35 قتيلاً.

وكان الاثنان أيضاً من المتهمين الرئيسيين في المحاكمة الطويلة، التي انتهت في حزيران/يونيو 2022، في باريس بشأن هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، التي خلّفت 130 قتيلاً، ونظمتها الخلية الجهادية نفسها.

وحُكم على الأول بالسجن مدى الحياة، من دون إمكان الإفراج عنه، في 29 حزيران/يونيو 2022، فيما حكم على الثاني بالسجن مدى الحياة مع النفاذ على الأقل لمدة 22 عاماً.

وقالت المدعية العامة الفدرالية بول سومير متوجهة إلى المتهم: “بعدما أرهب فرنسا، قررت مواصلة الحرب بنية قتل ضحايا أبرياء”.

وعند تحدثه عن عبريني، وصفه المدعي العام الآخر برنار ميشال بأنه “أحد أعمدة الخلية”، وفال إن السجن مدى الحياة هو “العقوبة الوحيدة المتناسبة مع أفعاله”.

(أ ف ب)