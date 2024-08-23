النيابة العامة في باريس تطلب محاكمة دوبارديو بتهمة اغتصاب شارلوت أرنو

باريس: طلبت النيابة العامة في باريس، بتاريخ 14 آب/أغسطس، أن تتم أمام محكمة جنائية محاكمة الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الممثلة شارلوت أرنو، على ما أفاد مصدر مقرّب من القضية والادعاء وكالة فرانس برس، الخميس، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها قناة “بي اف ام تي في”.

وسبق أن وُجّهت إلى دوبارديو (75 عاماً)، في 16 كانون الأول/ديسمبر 2020، تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، بعدما شكت أرنو أنه اغتصبها مرتين في منزله في باريس، في 7 و13 آب/أغسطس 2018.

وبات قرار إجراء محاكمة من عدمه بعهدة قاضي التحقيق المسؤول عن القضية.

وأعربت أرنو، عبر منصة إكس، عن “ارتياح عميق وتأثر”. وأشارت الى أن خطوة النيابة العامة “تمنحني الأمل بشأن المرحلة التالية، على رغم أنني أبقى بطبيعة الحال حذرة” في انتظار القرار النهائي لقاضي التحقيق.

Je suis extrêmement soulagée et émue de ce renvoi devant la cour criminelle.. ça me donne de l’espoir pour la suite bien que je reste évidemment prudente en attendant l’ordonnance de la juge d’instruction.

Merci pour vos mots.. de votre soutien.. pic.twitter.com/BHF9dZee79 — Charlotte Arnould #Artiste (@CharloteArnould) August 22, 2024

وكانت محاميتها كارين دوريو ديبولت أكدت، في وقت سابق، أن طلبات النيابة هذه “هي نتيجة تحقيق طويل جُمعت خلاله عناصر تدعم أقوال موكلتي”.

ولم يردّ أحد وكلاء الدفاع عن دوبارديو بعدما حاولت فرانس برس التواصل معه.

ويرفض الممثل، الذي تتهمه نساءٌ أخريات بالعنف الجنسي، هذه الاتهامات.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكّد، في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة “لوفيغارو”، أنه ليس “مغتصباً ولا مفترساً جنسياً”.

وأضاف: “لم أعتدِ على امرأة قَطّ”، في إشارة إلى اتهامات شارلوت أرنو.

وكانت الممثلة، البالغة 28 عاماً، “تقدمت في البداية بشكوى في مركز للشرطة في جنوب فرنسا، في آب/أغسطس 2018، ثم حُوّلت الإجراءات القانونية إلى باريس، بعدما كانت بوشرت في إيكس آن بروفانس، على ما ذكّرت النيابة العامة في باريس.

وأنهت النيابة العامة، في حزيران/يونيو 2019، تحقيقاتها الأولية التي استغرقت تسعة أشهر، مشيرة إلى أن “التحقيقات الكثيرة التي أُجريت لم تسمح بتوصيف الانتهاكات المبلغ عنها في كل العناصر المكوّنة لها”.

ثم تقدمت أرنو، في 10 آذار/مارس 2020، بشكوى مع الادعاء بالحق المدني لدى كبير قضاة التحقيق في باريس.

وقال المدعي العام: “بعد إعادة النظر في الإجراء، طلبت النيابة العامة في باريس أن يتم في 31 تموز/يوليو 2020 فتح تحقيق قضائي بجرائم اغتصاب”.

كذلك، سيحاكم دوبارديو، في تشرين الأول/أكتوبر، أمام محكمة الجنايات في باريس بتهمة الاعتداء جنسياً على امرأتين خلال تصوير فيلم “لي فوليه فير” (“Les Volets Verts”) للمخرج جان بيكر عام 2021.

(أ ف ب)