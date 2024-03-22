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النيابة العامة في تونس تتحفظ على الصحافي البارز محمد بوغلاب

منذ 28 دقيقة

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تونس: قال مسؤول قضائي إن النيابة العامة في تونس أمرت اليوم الجمعة باحتجاز الصحافي البارز محمد بوغلاب، وهو صوت منتقد للرئيس قيس سعيد، بشبهة الإساءة لموظفة عمومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي برنامج إذاعي.

وقال القاضي محمد زيتونة إن “موظفة بالقطاع العام أصرت على التتبع القضائي ضد بوغلاب بعد أن قام بالإساءة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكرر ذلك في برنامج إذاعي”.

وبدأت الشرطة اليوم الجمعة استجواب بوغلاب وسط حملة دعم واسعة من الصحافيين والناشطين والسياسيين الذين دعوا سعيد إلى وقف التضييق على حرية التعبير، وهو المكسب الرئيسي لثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

(رويترز)

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