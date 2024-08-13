النيابة المصرية تجدد حبس 6 أشخاص في قضية “لافتة فلسطين”

القاهرةـ “القدس العربي”:

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، تجديد حبس 6 من معتقلي التضامن مع فلسطين، 15 يوما في القضية رقم 1644 لسنة 2024 والمعروفة إعلاميا بـ”قضية لافتة فلسطين”.

وألقت قوات الأمن القبض على شادي محمد، وعمر الأنصاري، وشهاب الدين، ومحمد دياب، وعبد الله أحمد، في أبريل/ نيسان الماضي، على خلفية تعليق لافتة تضامنية مع فلسطين في محافظة الإسكندرية، كتب عليها أفرجوا عن معتقلي دعم فلسطين، وافتحوا معبر رفح.

ووجهت لهم نيابة أمن الدولة تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة والاشتراك في تجمهر، وتقرر حبسهم 15 يوما على ذمة القضية.

ومن ضمن المعتقلين القيادي العمالي شادي محمد، عضو اللجنة الشعبية لدعم فلسطين بالإسكندرية. وسبق اعتقاله في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بسبب نشاطه النقابي في شركة “لينين جروب” للمفروشات والمنسوجات، بعد فصله عن العمل لمشاركته في إضراب بالشركة.

ويواجه شادي في قضية”لافتة فلسطين” اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية وتولي قيادة عناصر إثارية، والدعوة للتجمهر وإذاعة أخبار كاذبة لتكدير السلم العام بهدف إسقاط النظام.

وبحسب منظمات حقوقية مصرية، بلغ عدد المعتقلين منذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 120 معتقلا، أفرجت جهات التحقيق عن 33 منهم.

وظهرت أولى قضايا داعمي فلسطين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما حققت نيابة أمن الدولة العليا يومي 24 و25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التحقيق مع 28 متهما على الأقل، ألقي القبض عليهم من محيط ميدان التحرير عقب فض مظاهرات منددة بعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.