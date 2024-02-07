“النيابة المصرية” تصدر قرارات إفراج عن 3 صحافيات- (تدوينة)

القاهرة- “القدس العربي”:

قال نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، إن أجهزة التحقيق المصرية، أصدرت قرارات بإخلاء سبيل 3 صحافيات مصريات محتجزات.

وكتب البلشي في صفحته على الفيسبوك: “إخلاء سبيل الزميلات منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، خالص الشكر لكل من ساعد وبذل جهدا”.

وكان البلشي، قال إن النقابة قدمت طلبات جديدة للنائب العام ولجنة العفو الرئاسي للإفراج عن الصحافيين المحتجزين.

وأضاف في تصريحات صحافية، إن القائمة تضم 23 اسما لصحافيين محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، تراوحت مدد حبسهم بين عام و4 أعوام، بالإضافة إلى صحافيين غير نقابيين محكومين عليهم، وإن النقابة طلبت العفو الرئاسي عنهم.

ولفت إلى أن النقابة سبق أن تقدمت بطلبات للحوار الوطني للإفراج عن الزملاء المحتجزين وإغلاق هذا الملف بالكامل.

وتابع البلشي في تصريحاته: النقابة قدمت طلبا لزيارة الزملاء المحتجزين، سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين، والعام الماضي شهد الإفراج عن 4 من الزملاء، وفي الوقت ذاته لم ينضم أي زميل جديد لقوائم المحتجزين، إلا أنه شهد وقائع استيقاف تعاملت معها النقابة وتم إطلاق سراح الزملاء بعدها.