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النيابة المغربية تفتح تحقيقاً إثر إصابة أطفال بتعفّنات خطيرة جراء “ختان جماعي”- (فيديو)

20 - أكتوبر - 2024

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لندن- “القدس العربي”: فتحت النيابة المغربية تحقيقاً في قضية ختان جماعي نظّمته جمعية بمدينة شفشاون لفائدة أبناء أسر فقيرة وذلك، إثر تعرّض 5 أطفال لمضاعفات وتعفنات خطيرة باتت تهدد سلامة أعضائهم التناسلية.

كان خمسة أطفال ممن استفادوا من عملية الختان الجماعي قد تعرضوا لتعفنات خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفى الجامعي محمد السادس في طنجة من أجل تلقي العلاج اللازم.

وكانت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان التي فجّرت القضية، قد وجهت طلباً إلى رئيس النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في الموضوع.

وقالت الجمعية إن القضية تتعلق بعملية الإعذار التي نظمت في 20 سبتمبر 2024 وشارك فيها أكثر من 45 طفلا وأقيمت في مستشفى محمد الخامس بمدينة شفشاون شمال المملكة.

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  1. يقول ابن الوليد. المانيا. (على تويتر ibn_al_walid_1@):
    أكتوبر 20, 2024 الساعة 1:37 م

    هناك مضاهرات عملاقة جدا في المغرب.. اليوم..
    خصوصا في طنجة.. تحمل صور السنوار..
    قد يكون هذا خيرا مهما للتغطية .. وخير المقال
    هو كذلك مهم جدا طبعا..

    رد

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