النيابة الموريتانية العامة تؤكد أن صحه الرئيس السابق تخضع للرقابة الدقيقة ودفاعه قلق على حالته

نواكشوط – «القدس العربي»: عاد الجدل ليشتعل مجددًا حول الحالة الصحية للرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، بعد تقارير عن تدهور صحته ونقله إلى مصحة خاصة في نواكشوط لإجراء فحوصات.

وأفادت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية «أن محمد ولد عبد العزيز خضع لإجراءات طبية استجابة لطلبه، ووفقًا للمساطر الطبية المعتمدة».

وأوضحت «أن الإجراءات بدأت في 19 مايو 2025، عندما أبلغ ولد عبد العزيز عن مشكلة في أحد أضراسه، حيث تم عرضه على طبيب أسنان من اختياره، وقرر الطبيب خلع الضرس. نظرًا لكون الإجراء روتينيًا، أوصى طبيب الأسنان بتقييم مسبق من قبل أخصائي أمراض قلب، مراعاة لسوابق ولد عبد العزيز الصحية. وبعد موافقته على شخص الطبيب الأخصائي، تم عرضه عليه للمعاينة، وبعد المعاينة أوصى أخصائي أمراض القلب بإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية. أُجريت هذه الفحوص في مصحة خاصة اختارها ولد عبد العزيز، وبعد الاطلاع على النتائج، حدد الأخصائي فحصًا خاصًا آخر سيتم في وقته المناسب. وفي المقابل، أعربت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عن قلقها إزاء حالته الصحية، مشيرة إلى أن وضعه الصحي، خصوصًا النفسي، يمكن وصفه بالمقلق. وأكدت الهيئة أن ولد عبد العزيز يحتاج إلى عناية خاصة، خاصة بعد خضوعه في السنوات القليلة الماضية لعدة عمليات جراحية في المعدة والقلب.

وأكد المحامي عبد الرحمن ولد أحمد طالب عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن موكله «يحتاج لمعاينة طبية على وجه الاستعجال».

وأضاف ولد أحمد طالب في منشور على فيسبوك، أنه «لم يتقرر لحد الساعة أي جديد بهذا الخصوص»، مضيفاً: «سنوافي الرأي العام الوطني بأي طارئ يتعلق بملفه الصحي». ويوجد ولد عبد العزيز منذ ثلاث سنوات في محبسه بإحدى الشقق التابعة للعدالة بالعاصمة نواكشوط.

وتأتي هذه التطورات الصحية في ظل استمرار الجدل القانوني حول إدانة ولد عبد العزيز. ففي أيار/مايو 2025، قضت محكمة استئناف في نواكشوط بالسجن النافذ 15 عامًا بحق الرئيس السابق بتهم تتعلق بالإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وغسل الأموال؛ كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن على عدد من المقربين منه، بينهم صهره محمد ولد امصبوع .

وقبل يومين، تقدمت النيابة العامة بطعن بالنقض ضد الحكم القضائي الصادر بحق ولد عبد العزيز وثلاثة آخرين، معتبرة أن القرار مخالف لطلبات النيابة العامة. ولم يشمل الطعن قرارات تبرئة الوزراء السابقين المتابعين في الملف، ما يجعل تلك التبرئة نهائية لعدم الطعن فيها.

وتزامنًا مع نقل ولد عبد العزيز إلى المصحة، تجمع عدد من مناصريه أمام العيادة لمؤازرته، في مشهد يعكس استمرار الانقسام الشعبي حول قضيته.

وسبق لوزارة العدل الموريتانية أن نفت في بيان لها، ما تم تداوله من أنباء عن تدهور صحة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مؤكدةً أن حالته مستقرة ولا يوجد ما يدعو للقلق، مشيرة إلى أن الأطباء قاموا بإجراء الفحوص اللازمة له، وهم وحدهم القادرون على تقدير حالته الصحية.

وأكدت الوزارة «تحملها المسؤولية كاملة عن الحالة الصحية للرئيس السابق انطلاقاً من واجبها في تقديم الرعاية اللازمة وعلى أعلى المستويات الممكنة»، مشيرةً إلى أن الطواقم الطبية تقوم بعملها، وأنه يتلقى العلاج على يد طبيب تم اختياره من قِبله، مشددةً على التزامها بتنفيذ توصيات الأطباء.

وطالبت العدل الموريتانية ذوي الرئيس بالكف عن نشر الشائعات التي قالت إنها لا تخدم الصالح العام ولا تصب في مصلحة ولد عبد العزيز شخصياً.

وجاءت هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الإجراءات القانونية، وسط ترقب لمآلات الطعن المقدم من النيابة العامة أمام المحكمة العليا.

وتُظهر هذه التجاذبات تداخل الأبعاد الصحية والقانونية بل والسياسية أحياناً، في قضية الرئيس السابق، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والقضائي في موريتانيا.