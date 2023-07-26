النيجر: الحرس الرئاسي يحتجز الرئيس وسط تنديد دولي بمحاولة «زعزعة الديمقراطية»

لندن – «القدس العربي»- وكالات: احتجزت عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر، أمس الأربعاء، الرئيس محمد بازوم، فيما منحهم الجيش “مهلة” لإطلاق سراحه، وفق ما أفادت مصادر عدة. وأدان الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأوروبي ما وصفته الجهات الثلاث بـ”محاولة الانقلاب”، وهو وصف للأحداث الجارية أكده مصدر مقرّب من بازوم توقّع فشل الخطوة.

وانتُخب بازوم، الحليف المقرّب لفرنسا، عام 2021 على رأس الدولة الغارقة في الفقر والتي تعاني عدم الاستقرار.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن “فرنسا قلقة للأحداث الراهنة في النيجر وتتابع بانتباه تطور الوضع”.

وأغلق عناصر الحرس الرئاسي، صباح الأربعاء، جميع المداخل إلى مقر إقامة الرئيس ومكاتبه. وبعد انهيار المحادثات “رفضوا الإفراج عن الرئيس”، وفق ما ذكر المصدر في الرئاسة. وأضاف المصدر ذاته الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن “الجيش منحهم مهلة”.

وقالت الرئاسة في رسالة نشرتها على تويتر: “انتابت لحظة غضب عناصر من الحرس الرئاسي، وحاولوا من دون نجاح كسب دعم القوات المسلحة الوطنية والحرس الوطني”. وأضافت أن “الجيش والحرس الوطني على استعداد لمهاجمة عناصر الحرس الرئاسي المتورطين في لحظة الغضب هذه ما لم يعودوا إلى صوابهم”. وتابعت أن “الرئيس وعائلته بخير”.

ولم تكشف الرئاسة عن سبب الغضب الذي شعر به عناصر الحرس الرئاسي. وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المجمع الرئاسي في نيامي رغم عدم وجود أي انتشار غير عادي للجيش أو أصوات إطلاق نار في المنطقة، بينما بدت حركة السير طبيعية.

وعمد الحرس الرئاسي، أمس الأربعاء الى تفريق متظاهرين مؤيدين للرئيس محمد بازوم في نيامي عبر إطلاق عيارات نارية تحذيرية، وفق ما افاد مراسل لفرانس برس.

وحصل ذلك عندما حاول المتظاهرون الاقتراب من المقر الرئاسي حيث يحتجز الحرس بازوم.

وأصدر الاتحاد الأفريقي و”إيكواس” بيانين منفصلين أدانا فيهما “محاولة الانقلاب”. ودعت “إيكواس” إلى إطلاق سراح بازوم فوراً ودون شروط، وحذرت من أن جميع المتورطين يتحملون المسؤولية عن سلامته. وقال المصدر المقرّب من بازوم إن محاولة الاستيلاء على السلطة “مصيرها الفشل”.

وأدان الاتحاد الأوروبي على لسان مسؤول السياسة الخارجية فيه جوزيب بوريل “أي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر”. فيما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان بأي محاولة للسيطرة على السلطة بالقوة في النيجر، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس. كما طالبت الولايات المتحدة، أمس، بإطلاق سراح الرئيس.

وشهدت الدولة الواقعة في منطقة الساحل أربع عمليات انقلاب منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 وعدة محاولات أخرى للاستيلاء على السلطة، وقعت إحداها في عهد بازوم أيضاً.