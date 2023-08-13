سياسة | دولي

النيجر.. المجلس العسكري يرسل وفدا لغينيا طلبا للدعم

منذ 21 دقيقة

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نيامي: استقبل رئيس غينيا الكولونيل مامادي دومبويا، في العاصمة كوناكري، وفدا من المجلس العسكري في النيجر برئاسة الجنرال موسى سالاو بارمو.
وأفاد تلفزيون غينيا الرسمي أن “وفدا من المجلس العسكري في النيجر، التقى مساء السبت، دومبويا بهدف طلب الدعم”.
وطالب بارمو رئيس غينيا بـ”تعزيز الدعم لمواجهة التحديات المقبلة، فيما تتعرض القوة العسكرية في نيامي لتهديد التدخل الغربي”، حسب المصدر نفسه.
ويرأس دومبويا نظاما في غينيا منبثقا عن انقلاب نفذ في سبتمبر/ أيلول 2021.
وأعلن الجنرال بارمو أنه “جاء ليشكر سلطات غينيا على دعمها للمجلس الوطني لحماية الوطن (اسم يطلقه المجلس العسكري في البلاد على نفسه منذ الانقلاب)، خلال الأوقات الصعبة التي تمر بها النيجر”.
والخميس، خلصت قمة لقادة “إيكواس” في أبوجا في بيانها الختامي، إلى “عدم استبعاد أي خيار لحل أزمة النيجر بما في ذلك استخدام القوة باعتباره ملاذا أخيرا”.
وفيما لم تذكر تفاصيل أكثر بشأن قوام القوة العسكرية للتدخل المحتمل في نيامي، كشف رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا أن بلاده “ستساهم بكتيبة من 850 إلى 1100 عسكري”، وأن نيجيريا وبنين ودولا أخرى ستشارك فيها أيضا، دون مزيد من التوضيح.
وكانت “إيكواس” منحت في 30 يوليو/ تموز الماضي، المجلس العسكري بالنيجر مهلة انتهت الأحد الفائت، للإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته للحكم، بعد ما أطاح به انقلاب عسكري في 26 من الشهر نفسه.
(الأناضول)

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