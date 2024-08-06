النيجر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا “بأثر فوري”  

نيامي: أعلنت النيجر الثلاثاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا “بأثر فوري”، بعد يومين على خطوة مماثلة اتّخذتها مالي، متّهمة كييف بتوفير “دعم” لـ”جماعات إرهابية” بعد خسائر فادحة تكبّدها الجيش المالي نهاية تموز/يوليو في معارك مع انفصاليين وجهاديين.

النيجر التي يحكمها مجلس عسكري على غرار مالي، أعلنت كذلك “إحالة العدوان الأوكراني على مجلس الأمن الدولي للنظر فيه”، وفق بيان متلفز للمتحدث باسم الحكومة أمادو عبد الرحمن.

(أ ف ب)