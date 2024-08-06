سياسة | دولي

النيجر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا “بأثر فوري”  

6 - أغسطس - 2024

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نيامي: أعلنت النيجر الثلاثاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا “بأثر فوري”، بعد يومين على خطوة مماثلة اتّخذتها مالي، متّهمة كييف بتوفير “دعم” لـ”جماعات إرهابية” بعد خسائر فادحة تكبّدها الجيش المالي نهاية تموز/يوليو في معارك مع انفصاليين وجهاديين.

النيجر التي يحكمها مجلس عسكري على غرار مالي، أعلنت كذلك “إحالة العدوان الأوكراني على مجلس الأمن الدولي للنظر فيه”، وفق بيان متلفز للمتحدث باسم الحكومة أمادو عبد الرحمن.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 6, 2024 الساعة 10:23 م

    حيا الله أحرار النيجر الذين طردوا القواعد العسكرية الأمريكية من أرض النيجر 😃💪

    رد

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