النيجر: محمد بازوم «بارد لكتاف»

ذكرني ما يحصل هذه الأيام في النيجر، بعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد بازوم، بأغنية مشهورة للفنان الشاوي المعروف عيسى الجرموني ـ عين الكرمة ـ التي تتحدث كلماتها عن العاشق بارد لكتاف، في مجتمع قبلي، لا حظ فيه، لمن تكون أكتافه باردة، برّاني، من دون دعم قبلي، جعلت حبيبته تشك في أنه خائف. وهي تشاهد كيف تتجاسر عليه حتى كلاب القبيلة، حين حاول الاقتراب من مضارب عائلتها. قصة حب عكستها الكلمات المشهورة لهذه الأغنية التراثية المعروفة، التي منحها الجزائريون أبعاد تتجاوز البعد الإنساني والعاطفي، إلى مجالات أوسع كانت السياسية على رأسها بكل أنواع الصراع المجتمعي التي تحيل إليه.

وضع ينطبق على حال الرئيس محمد بازوم، الذي تخبرنا المعطيات الديموغرافية المتعلقة به كرجل سياسي، أنه ينتمي إلى عائلة من أصول عربية، تُنسب إلى قبيلة أولاد سليمان، التي تعود أصولها إلى منطقة فزان في الجنوب الليبي المتاخم للنيجر، في منطقة الساحل الفقيرة، التي تتعايش فيها عدة أعراق، ثقافات ولغات، لا يمثل فيها من يصنفون كعرب إلا نسبة ضعيفة جدا لا تتجاوز الواحد في المئة، من مجموع السكان. منطقة يمثل داخلها العرق الزنجي الافريقي بكل التنوع الذي تعرفه أغلبية سكانه، دون الوصول إلى سيطرة ديموغرافية واضحة لأي عنصر إثني منها، اذا استثنيا ذلك الحضور الديموغرافي القوي لأبناء قبيلة الهوسا التي تقترب من 45 في المئة من السكان بأكثر من عشرة ملايين نسمة ـ باعتبارها أكبر أقلية عرقية، مقارنة بالأقليات الأخرى الأقل عددا، على غرار الطوارق الأمازيغ في الشمال ومجموعات عرقية ولغوية أخرى، لعل من أهم ميزاتها أنها تتوزع على أكثر من بلد من بلدان الساحل الذي عرفت كيف تتعايش فيه على مرّ العصور..

في مجتمع ساهم الدين الإسلامي والمذهب السني بقوة في تجانسه اعتمادا على الممارسة الطرقية السائدة في منطقة الساحل، وجزء كبير من شمال افريقيا، سمحت لشيوخ الطرقية في المدة الأخيرة بالتوسط ـ دون نجاح حتى الآن ـ لحل الإشكال السياسي والدستوري الذي يعاني منه هذا البلد الحبيس جغرافيا، بعد الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد بازوم.

في مجتمع عرف نوعا من التجاوز للمسألة القبلية والعرقية، تم التعبير عنها بشكل سياسي واضح بمناسبة الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها محمد بازوم ابن الأقلية العربية، على منافسه ابن قبيلة الهوسا التي يمثل أبناؤها أكبر أقلية، موزعين على جنوب النيجر وشمال نيجيريا، في أبريل/نيسان 2021. في هذا البلد الذي يصنف ضمن الدول الأكثر فقرا في العالم، جعل مسألة حسم تداعيات الانقلاب على الرئيس المنتخب، تبقى من اختصاص المؤسسات السياسية والعسكرية، بعيدا عن المجتمع، رغم الضعف الذي تعرفه، سواء تعلق الأمر بالحزب السياسي، أو النخب أو حتى الجيش والمؤسسة الأمنية، كما تظهره «المسيرات الشعبية» الموجهة للاستهلاك الخارجي.

النيجر من الدول الأكثر فقرا في العالم، رغم ما يتوفر لديها من موارد طبيعية نادرة، نتيجة التكالب الدولي على ما هو موجود تحت الأرض، في إهمال واضح لما هو فوقها

مسيرات قابلة للاختراق من قبل مجموعات بشرية صغيرة، يمكن أن تتلاعب بها وتوجهها في الاتجاه الذي تريده، كما أصبح شائعا ونحن نشاهد رفع العلم الروسي، كما في أغلبية الانقلابات التي نظمتها النخب العسكرية في بلدان هذه المنطقة من افريقيا، نخب حصلت في الغالب على تكوينها العسكري داخل المؤسسات التعليمية الفرنسية، قبل أن يتحول هواها نحو روسيا في السنوات الأخيرة، نتيجة التراكم التاريخي للتسيير النيوكولونيالي الذي قامت به فرنسا في هذه البلدان، التي بقيت على رأس الدول الأكثر فقرا في العالم، رغم ما يتوفر لديها من موارد طبيعية نادرة، تفسر في جزء كبير التكالب الدولي على ما هو موجود تحت الأرض، في إهمال واضح لما هو فوق الأرض.

حالة على أرض الواقع تفسر كيف طغت القراءة السياسية الفوقية على حساب الأبعاد السوسيو ـ سياسية والديموغرافية المغيبة، داخل مجتمع يظهر عليه نوع من اللامبالاة بهذا المشهد السياسي المكرر في هذا الصيف الحار، الذي اعتادت فيه النخب العسكرية الأفريقية القيام بانقلاباتها، زاد عددها في هذه المنطقة من افريقيا، من دون أن تنجح في منح الاستقرار لهذه البلدان وشعوبها المعروفة بثقافتها المسالمة.

وضع يمكن معاينته بالعين المجردة، كما تظهره المظاهرات المنظمة حتى الآن من قبل الانقلابيين. الذين يجدون أنفسهم وجها لوجه مع العالم الخارجي، الحاسم الذي تمثله القوى الاستعمارية القديمة كفرنسا والطموحات الروسية الجديدة الحاضرة في هذه المنطقة الحساسة والهشة سياسيا، وهي تتحول إلى مرتع لجماعات الإسلام السياسي العنيف، بعد فشله في التموقع في منطقة الشرق الأوسط التي هرب منها. تبرر من وجهة نظر موازين القوة الدولية الحضور العسكري على أراضي هذا البلد الحبيس الذي ليس في حاجة إلى تدخل من الخارج، باعتبار أن الجيوش الأجنبية موجودة أصلا، منذ سنوات، على أراضيه، كما هو حال القوات الفرنسية والألمانية والأمريكية. بحجة محاربة الإرهاب الذي وسعت سياسات هذه الدول انتشاره.

فرنسا تحديدا ـ بعد تدخلها العسكري في ليبيا بدل محاصرته أو القضاء عليه، كما ادعت وهي تدخل المنطقة، كانت تداعياته الأولى الأكثر حضورا في النيجر بالذات ومالي وبقية دول الساحل، كما تبين لاحقا نتيجة تدفق الأسلحة والمحاربين.

سيناريو قابل للتكرار مع الحالة السودانية، نتيجة العلاقات المتنوعة التي يملكها هذا البلد مع محيطه في دول الساحل وشمال افريقيا. وضع لن تفلت من تداعياته دول جنوب أوروبا على الأقل في المرحلة الأولى، في ما يتعلق بالهجرة غير النظامية التي تحولت إلى هاجس فعلي لدى هذه الدول، كما توضحه التحركات الإيطالية في اتجاه تونس، في وقت زاد فيه حضور اليمين الشعبوي في القارة العجوز التي تريد الحفاظ على نقاء بشرتها البيضاء وثقافتها المسيحية ووضعها الاقتصادي الميسور، في مواجه جحافل الموجات البشرية الصاعدة إليها عبر شمال افريقيا والمتوسط. على خلفية الانتكاسة الديموغرافية التي تعيشها، من الصعب تغيير اتجاهاتها الثقيلة على المديين القصير والمتوسط من الداخل. وضع يفرض ضغوطا وتحديات جديدة على بلدان منطقة شمال افريقيا المحصورة بين أفقر بلدان العالم في دول الساحل وأغناها على الضفة الجنوبية للمتوسط.

كاتب جزائري